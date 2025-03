Boykott USA: Reddit-Nutzer wollen nur noch EU-Produkte nutzen

Im Internet hat sich eine Kampagne aufgetan, die amerikanische Produkte boykottieren möchte. Aufgrund Trumps politischen Handeln in den letzten Wochen, suchen Verbraucher nun nach europäischen Alternativen.

Der neue US-Präsident Donald Trump betrieb in den ersten Wochen seiner Amtszeit bereits umstrittene Agitationen. Der Angriff gegen ukrainischen Präsidenten Selenskyj sowie massive Zölle gegen wichtige Handelspartner, veranlassten viele Europäer zu einem Umdenken. Die Idee: Es soll auf Produkte und Marken aus der USA verzichtet werden, stattdessen sollen lokale, aus Europa stammende Artikel gefördert werden.

Entstanden ist eine Protestbewegung mit dem Namen „BuyFromEU“ auf der amerikanischen Internetplattform Reddit. Das sogenannte Subreddit hat mittlerweile annähernd 140.000 Mitglieder. Hier posten User zum Beispiel Fotos von ihrem Essen, zu dem sie statt einer Coca-Cola die deutsche Alternative Fritz-Kola trinken. Ein Moderator der Community fragt „Was habt ihr diese Woche getan, um zu europäischen Alternativen zu wechseln oder was plant ihr in der nächsten Zeit zu tun?“. Die Nutzer antworten und berichten von ihren Umstellungen. So wechselten zum Beispiel einige von „Gmail“ zu „Proton MAIL“, ein schweizer E-Mail-Dienst.

In der Beschreibung des Subreddits ist eine Datenbank verlinkt, in der europäische Produkte und lokale Alternativen gefunden werden können.

Hinter der Aktion stecken nach eigenen Angaben 30 Freiwillige und das Projekt würde sich durch private Spenden finanzieren, das berichtete zdfheute. Für sie beziehe sich Europa nicht nur auf die Europäische Union, sondern auf alle 46 Staaten des Europarats, heißt es weiter.

Vorbild für die Kampagne war Kanada, das auf die von Trump verhängten Zölle gegen ihr Land reagierte. So werden seit Wochen amerikanische Produkte aus den kanadischen Supermärkten genommen, schreibt zdfheute. Außerdem entstand das Subreddit „BuyCanadian“, welches mittlerweile mehr als 280.000 Mitglieder hat.