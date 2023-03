Wurde junge Frau bei Party in Bramsche vergewaltigt und getötet?

Am Dienstag wurde ein 16-Jährige im niedersächsischen Bramsche durch einen Schuss getötet. Jetzt soll sich wieder eine Gewalttat in der Stadt ereignet haben.

Schon wieder soll sich in der niedersächsischen Stadt Bramsche (Landkreis Osnabrück) ein schreckliches Verbrechen ereignet haben. Wie die Kreiszeitung berichtet, soll sich bei Geburtstagsfeiern in einem Schützenhaus im Ortsteil Pente erst eine Vergewaltigung und dann ein Mord ereignet haben. "Es gab ein Tötungsdelikt", sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag.

Nach Informationen der Bild soll es sich bei dem Opfer um eine 19-Jährige handeln. Nähere Informationen sollen gegen Sonntagmittag bekanntgegeben werden, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück gegenüber dem NDR.

Schüsse in der Nähe von Grundschule in Bramsche: 16-Jähriger ist tot

Er am Dienstagmorgen hatte ein 81-Jähriger auf einem Grundstück in der Nähe einer Grundschule in Bramsche auf einen 16-Jährigen und in Richtung von dessen Mutter geschossen. Danach verletzte er sich selbst lebensgefährlich. Der 16-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft nun an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 81-Jährige schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen festnehmen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Am Donnerstag wurde Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags gegen den 81-jährigen Sportschützen erlassen.

