Mehrere Hotels auf Kreta nach Brand evakuiert

In der Region des beliebten Ferienortes Platanias im Westen Kretas ist ein Feuer ausgebrochen. Der örtliche Sender des griechischen Rundfunks (ERT-Chania) berichtete, es brenne vor allem vertrocknetes Gras, die Rauchbildung sei aber sehr stark. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Inzwischen wurde das Feuer laut dem Portal zarpanews.gr unter Kontrolle gebracht.

Hotels auf Kreta wegen Brand evakuiert

Wegen des Brandes mussten am Mittwoch zahlreiche Touristen aus Hotelanlagen in Sicherheit gebracht werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren Löschhubschrauber sowie starke Einheiten im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Evakuierung der Hotels sei vorbeugend angeordnet worden, wie ERT-Chania berichtet. Zudem zeigte er Videos und Fotos von Touristen, die die Hotels verließen, um in Sicherheit gebracht zu werden.

Auswärtiges Amt warnt vor Waldbränden in Griechenland

Der Zivilschutz warnt immer wieder, dass die Brandgefahr in Griechenland – trotz einiger starker Regenfälle – bis Ende Oktober weiterhin anhalten werde. Auch das Auswärtige Amt in Deutschland warnt vor Waldbränden in Griechenland. „Derzeit kommt es in Teilen Griechenlands aufgrund der seit Monaten anhaltenden Hitze und großen Trockenheit zu mitunter schweren Waldbränden“, heißt es auf der Webseite.

Bereits im Frühjahr oder spät im Herbst wird laut dem Bürgerschutz- und Klimakrisenminister Vassilis Kikilias die Klimaveränderungen die Entstehung von Bränden begünstigen. Inzwischen seien die Veränderungen dauerhafter Natur, schrieb die Tageszeitung Kathimerini. In Zeiten der Klimakrise gebe es neue Merkmale für Waldbrände, erklärte der Feuermeteorologe Thodoris Giannaros gegenüber der Zeitung. „Erhöhte Temperaturen und anhaltende Dürre erzeugen mehr Treibstoff für die Flammen.“ Dieser Treibstoff erzeuge höhere thermische Belastungen und einem schnelleren Ausbreiten von Bränden, sodass diese schwerer in den Griff zu bekommen seien. (mit dpa)