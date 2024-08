Junger Mann stirbt nach Sprung vom 10-Meter-Brett in Bremer Freibad

Am Montagnachmittag ist ein 23-Jähriger während seines Besuchs im Bremer Stadionbad gestorben. Er sprang vom 10-Meter-Brett, tauchte wieder auf und machte nach Angaben der Polizei noch unsichere Schwimmbewegungen. Helfer zogen ihn aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe. An Land verschlechterte sich der Zustand des Mannes. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

Wie Bunten un Binnen berichtet, blieb das Freibad nach dem Vorfall geöffnet. Die Bremer Bäder teilten allerdings in den sozialen Medien mit, dass der Sprungturm bis einschließlich Mittwoch nur eingeschränkt nutzbar ist.

Mann in Bremen in Freibad gestorben – auch tödlicher Badeunfall am Gardasee

Am selben Tag ereignete sich auch am Gardasee ein tödlicher Badeunfall. Den ersten Informationen zufolge soll der 27-jährige Urlauber aus Indien in der Gegend Punta Lido des Ortes Riva del Garda ohne erkenntliche Ursache auf den Grund des Sees gesunken sein, ohne danach wieder aufzutauchen. Die medizinischen Kräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Wie es zu dem Unglück kam, wird nun untersucht.