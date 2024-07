Buckelwal taucht unerwartet in südlicher Nordsee auf

Buckelwale schwimmen in der Regel zwischen den Polen in tieferen Gewässern hin und her, doch manchmal trauen sie sich besonders die Jungtiere auch mal näher an die Küste. So auch Ende Juni, als ein junger Buckelwal vor der Küste der ostfriesischen Insel Baltrum gesichtet wurde.

Die Besatzung eines Vermessungsschiffs entdeckte den Wal und machte Fotos von ihm, die nun veröffentlicht wurden. „Das sind ganz seltene Gäste in der Deutschen Bucht“, sagte Thea Hamm, zuständig für Meeressäuger bei der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven, gegenüber der dpa.

Buckelwale sind die Akrobaten unter den Meeressäugern

Die Meeressäuger können 12 bis 15 Meter lang werden und erreichen dabei ein Gewicht von bis zu 30 Tonnen. Obwohl sie einen eher gedrungenen Körperbau haben, gelten sie mit ihren spektakulären Sprüngen als Akrobaten unter den Walen. Buckelwale sind zudem bekannt für ihre langen Gesänge während der Paarungszeit.

Buckelwale kommen in allen Ozeanen vor und nehmen in ihrem Leben lange Reisen vor. Im Sommer halten sie sich in kälteren Gewässern in der Nähe der Pole auf und fressen Krill. Im Winter ziehen sie zur Paarung in tropischere Gewässer. Normalerweise würden Buckelwale dabei westlich der britischen Inseln entlangziehen. „Jungtiere probieren mehr aus als ausgewachsene Tiere“, sagt die Biologin. Möglicherweise sei das Jungtier für eine andere Route durch die Nordsee „abgebogen“.

Erst im April wurde ein Buckelwal an der deutschen Ostseeküste gesichtet

Erst im April gab es Berichte über einen Buckelwal an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Forschende vermuten, dass Heringsschwärme den Wal so nah an die Küste gelockt hatten. Während die Tiere mit dem pockennarbigen, flachen Kopf früher kaum in der Nähe von Küsten gesichtet wurden, häufen sich solche wie nun an der Ostseeküste in den vergangenen Jahren.

Im Jahr 2012 strandete ein Buckelwal an der niederländischen Insel Texel und verstarb dort trotz zahlreicher Rettungsbemühungen. Der Buckelwahl, der kürzlich in der Nordsee gesichtet wurde, sei laut der Expertin Hamm momentan jedoch nicht in Gefahr.

Die einzige Walart, die dauerhaft in der Nordsee lebt, ist der Gemeine Schweinswal

Auch wenn Buckelwale inzwischen häufiger in Küstennähe Deutschlands oder der Niederlande gesichtet werden, gehören sie nicht zu den dauerhaften Bewohnern der Nordsee. Die einzige Walart, die dauerhaft in der Nordsee lebt, ist der Gemeine Schweinswal, der optisch an Delfine erinnert. Neben dem Buckelwal können aber gelegentlich auch Finnwale, Pottwale und selten sogar auch Blauwale gesichtet werden. (mit dpa)