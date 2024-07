Bushido will aufhören: Rapper kündigt Karriereende an

Bushido will seine Karriere beenden. Der Rapper verkündete am Freitag in einer Story auf seiner Instagram-Seite: „Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.“ Die gute sei, dass er für das Jahr 2026 eine Tour plane – die schlechte, dass er danach Schluss machen wolle mit dem Musikgeschäft. „Es wird nicht nur die letzte Tour, es wird mein offizielles Karriereende“, erklärte der 45-Jährige darin.

Bushido will Karriere beenden: letzte Tour 2026

„28 Jahre Legacy hat ein Ende“, schrieb Bushido über das Video – und postete dazu zwei zerbrochene Herzen. Und weiter: „Januar 26 gehen wir zum allerletzten Mal auf Tour.“ Danach wolle er keine Interviews mehr geben, keine Musik mehr machen und auf öffentliche Auftritte verzichten.

Der Deutsch-Tunesier, der als Berliner Gangsterrapper Karriere machte, kündigte in dem Video an: „Ich ziehe mich zurück - und bedanke mich für eine wunderbare Zeit.“ Über ein Vierteljahrhundert, im Jahr 2026 seien es 28 Jahre Karriere, lägen hinter ihm, sagte er am Steuer seines Autos sitzend. „Ich glaube, jetzt ist es einfach an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Dieses Mal wirklich ganz offiziell“, so Bushido, der mit seiner Familie inzwischen in Dubai lebt.

Bushido will nach 28 Jahren aufhören

Im März hatte Bushido nach langer Bühnen-Abstinenz bei einem Konzert in Berlin sein Comeback gefeiert. Der umstrittene Rapper, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, erregte in den vergangenen Jahren vor allem wegen des Gerichtsprozesses großes Interesse, in dem er gegen seinen langjährigen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker klagte – unter anderem wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung und schwerer räuberischer Erpressung. Abou-Chaker war in den wesentlichen Anklagepunkten freigesprochen worden und nur wegen eines illegal mitgeschnittenen Gesprächs mit Bushido zu einer Geldstrafe von 81.000 Euro verurteilt worden.

Der Rapper wird am Samstag in der Prosieben-Sendung „Schlag den Star“ auftreten. Zusammen mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi, mit der er acht gemeinsame Kinder hat und seit zwölf Jahren verheiratet ist, tritt er dort gegen Annemarie und Wayne Carpendale in Geschicklichkeits-, Sport- und Wissensspielen an.