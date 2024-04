"Schlag den Star" ohne Elton: "Bin echt sprachlos, wütend und extrem traurig"

Nach acht Jahren trennt sich ProSieben von Elton als Moderator von "Schlag den Star". Der reagierte auf Instagram auf die Nachricht und betonte, die Show nicht freiwillig abzugeben.

Acht Jahre lang hatte Elton die ProSieben-Show "Schlag den Star" moderiert. Das wird sich nun unerwartet ändern. Nach 13 Jahren kehrt Matthias Opdenhövel am 1. Juni zurück und übernimmt die Moderation. Der 53-Jährige hatte bereits von 2006 bis 2011 "Schlag den Raab" und 2010 auch "Schlag den Star" moderiert.

Elton reagiert auf Aus bei "Schlag den Star"

Elton hatte zuletzt bei der ProSieben-Konkurrenz RTL mehrere Shows an den Start gebracht. Das könnte mit dem Ende seines Engagements in Zusammenhang stehen. Ein Brancheninsider sagte der dpa, Eltons Management sei schon länger informiert. Der 53-jähriger Moderator schrieb hingegen auf Instagram, dass er davon erst durch Gerüchte am Mittwoch erfahren habe und stellte klar: "Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab."

Er kritisierte in seinem Post auch seinen bisherigen Auftraggeber. "ProSieben ist es scheinbar zu viel, das ich bei RTL arbeite. Auf einmal!!!! 'Schlag den Besten' und auch 'Blamieren oder kassieren' wurde erst ProSieben angeboten." Nachdem es geheißen habe, man hätte kein Geld und keinen Sendeplatz, hätte eben RTL zugeschlagen. Er sei "echt sprachlos, wütend aber vor allem extrem traurig". Nicht einmal eine Abschiedsshow würde ihm gegönnt.

Wie vor rund drei Wochen bekannt wurde, wird Elton während der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft für RTL das Format "Das RTL EM-Studio - Alle Spiele, Tore, Emotionen" moderieren. Die Show stammt von Stefan Raabs neuer Produktionsfirma.

"Schlag den Star": Matthias Opdenhövel wird Nachfolger von Elton

Laut ProSieben-Senderchef Hannes Hiller verlasse mit Elton ein "Urgestein" den "Schlag den..."-Kosmos. An den Moderator gewandt sagte er laut einer Mitteilung des Senders: "Lieber Elton, ich danke dir herzlich für großes Entertainment, das du in den vergangenen Jahrzehnten den ProSieben-Zuschauer:innen geschenkt hast. Es war ein Fest mit dir."

Hiller zufolge könne man sich keine bessere Staffelübergabe wünschen. Opdenhövel habe "Schlag den Raab" einst als "kongenialer Moderator im Wechselspiel mit Stefan Raab zur Mutter aller Wettkampfshows am Samstagabend geformt".

Opdenhövel freut sich auf seine Rückkehr: "Es ist mir eine Ehre und ein Heimkommen zugleich. Ich kann es kaum erwarten, nach 13 Jahren wieder in meinem alten Wohnzimmer zu stehen und freue mich auf alle prominenten Paarungen und verrückten Spiele." (mit dpa)