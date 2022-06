Setzt China noch jahrelang auf die Null-Covid-Strategie?

Plus China reagiert selbst auf die kleinsten Corona-Infektionsstränge drastisch. Nun soll das Land womöglich auf Jahre hinaus isoliert werden. Die Empörung ist groß.

Es ist ein bloßer Halbsatz, der vielen Chinesinnen und Chinesen die Kinnlade runterfallen ließ. „In den nächsten fünf Jahren wird Peking die Pandemieprävention unermüdlich vorantreiben“, kündigte Pekings oberster Parteisekretär Cai Qi an. Was im Klartext heißt: Die 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen müssen sich wohl langfristig auf die „Null Covid“-Normalität aus Lockdowns, Massentests und geschlossenen Grenzen einstellen.