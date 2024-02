Corona: Wie gut schützen die aktuellen Impfstoffe?

Seit September 2023 gibt es einen aktualisierten Corona-Impfstoff. Wie gut schützt er aber eigentlich vor den aktuell zirkulierenden Varianten?

Die Corona-Pandemie wurde längst als beendet erklärt. Trotzdem kursiert das Virus noch immer. Aktuell (Stand 6. Februar 2024) meldet das Bundesgesundheitsministerium (BMG) über den Corona-Pandemieradar eine 7-Tage-Inzidenz von 6 Covid-19-Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In Deutschland stehen dem Robert-Koch-Institut ( RKI) zufolge vor allem verschiedene Omikron-Varianten, wie etwa JN.1 oder BA.2.86 (auch Pirola genannt), die Eris-Variante EG.5 sowie die Omikron-Subvariante XBB.1.5 ("Krake-Variante") unter Beobachtung.

Seit September 2023 gibt es neue, auf die Corona-Variante XBB.1.5 abgestimmte Impfstoffe. Sie werden dem BMG zufolge seit 18. September in Arztpraxen angeboten. Wie gut die adaptierten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna schützen, dazu gibt es laut der Pharmazeutischen Zeitung bislang nur wenige Schätzungen. Nun haben allerdings die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eine aktuelle Einschätzung dazu vorgelegt, wie gut die aktuellen Corona-Impfstoffe schützen.

Corona-Impfstoff: Wie gut schützt er vor Covid-19?

Die aktuelle Einschätzung zur Impfstoffeffektivität der CDC stammt dem wöchentlichen Report der Behörde vom 1. Februar 2024 zufolge aus dem "Increasing Community Access to Testing SARS-CoV-2"-Programm. Mit dem Apothekentestprogramm wird Menschen in den USA, die nicht versichert sind, laut der Pharmazeutischen Zeitung landesweit Zugang zu kostenlosen SARS-CoV-2-Tests in Apotheken verschafft.

In die Studie der CDC wurden Patientinnen und Patienten aufgenommen, die mindestens ein Covid-19-Symptom hatten. Analysiert wurden die gewonnenen Daten hinsichtlich der Wirksamkeit des aktualisierten Corona-Impfstoffs gegen symptomatische Verläufe einer Infektion. Unterschieden wurde dabei zwischen Patientinnen und Patienten, die den aktualisierten Impfstoff erhalten haben, und solchen, die den auf XBB.1.5 abgestimmten Impfstoff nicht erhalten haben.

Von den insgesamt 9222 infrage kommenden Tests aus dem Apothekentestprogramm, die zwischen September 2023 und Januar 2024 durchgeführt wurden, lag die Effektivität des aktualisierten Impfstoffs der CDC zufolge bei Erwachsenen im Alter von mindestens 18 Jahren im Median 52 Tage nach der Impfung bei 54 Prozent. Was bedeutet dieser Wert aber? Laut der CDC bot die Impfung mit dem aktualisierten Corona-Impfstoff bei geimpften Personen einen um etwa 54 Prozent erhöhten Schutz vor symptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen im Vergleich zu Personen, die den neuen Impfstoff nicht erhalten haben.

Da genau wie in Deutschland auch in den USA die Omikron-Subvariante XBB.1.5 nicht mehr die vorherrschende Corona-Variante ist und von JN.1 abgelöst wurde - das bestätigt auch das Corona-Dashboard des RKI -, ist die CDC auch der Frage nachgegangen, ob der aktualisierte Impfstoff auch gegen diese Variante schützt.

Bei 2199 Proben, die laut der Pharmazeutischen Zeitung gezielt auf eine Infektion mit der Omikron-Variante JN.1 getestet wurden, lag die Effektivität des Impfstoffs 60 bis 119 Tage nach der Impfung bei 49 Prozent. Wurde die JN.1-Variante nicht festgestellt, lag die Impfstoffeffektivität bei 60 Prozent.

Die CDC kommt in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass der angepasste Corona-Impfstoff Schutz vor XBB.1.5 und JN.1 sowie anderen derzeit zirkulierenden Corona-Linien bietet. Allerdings weist die CDC auch darauf hin, dass die Studie unter anderem aufgrund der kurzen Dauer ihre Grenzen habe und die Behörde die Impfstoffeffektivität weiter beobachten werde. Nichtsdestotrotz schließt die CDC aus den Ergebnissen, dass der angepasste Corona-Impfstoff bei kürzlich geimpften Personen vor schweren Verläufen infolge einer Infektion mit JN.1 oder XBB-verwandten Linien schützt.

Angepasster Corona-Impfstoff: Wer sollte sich impfen lassen?

Geht es um die Frage, wer sich mit dem angepassten Corona-Impfstoff vor einer möglichen Infektion oder einem schweren Verlauf schützen sollte, gehen die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) und der CDC auseinander.

Während in Deutschland die STIKO den für die Omikron-Variante XBB.1.5 angepassten Corona-Impfstoff eher für Personen ab 60 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen sowie Personen mit Grunderkrankungen empfiehlt, rät die CDC allen Personen ab sechs Monaten sich mit dem angepassten Corona-Impfstoff impfen zu lassen. Hintergrund ist, dass der aktualisierte Impfstoff der aktuellen Einschätzung der CDC zufolge einen erhöhten Schutz vor symptomatischen Covid-19-Verläufen bietet.