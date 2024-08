Kreatin zum Abnehmen: Ist es wirklich ein Wundermittel bei einer Diät?

Vor allem bei Kraftsportlern erfreut sich Kreatin schon seit längerer Zeit großer Beliebtheit. Das Supplement hilft unter gewissen Umständen nachweislich beim Muskelaufbau, Fitness-Enthusiasten schwören zudem während der Definitionsphase auf das Nahrungsergänzungsmittel. Doch was bedeutet das? Was ist Kreatin überhaupt und kann es auch abseits vom Fitnessstudio beim gesunden Abnehmen helfen? Hier lesen Sie die Antworten.

Was ist Kreatin?

Kreatin ist laut Verbraucherzentrale eine Kohlenstoff-Stickstoff-Verbindung, die im Körper in Leber und Niere gebildet wird. Wichtig ist Kreatin vor allem für den Energiestoffwechsel der Skelettmuskulatur, vor allem bei kurzzeitiger Muskelarbeit. Fakt ist: Der menschliche Körper kann Kreatin grundsätzlich selbst produzieren, es muss also nicht extra über Lebensmittel oder Pillen zugeführt werden.

Kreatin ist demnach Teil sowohl des menschlichen als auch tierischen Muskelgewebes. Fisch und Fleisch etwa weisen ungefähr 0,5 Gramm Kreatin pro 100 Gramm auf. Besonders viel Kreatin steckt in hochwertigen Fleischteilen mit wenig Bindegewebe, wie Filet, so die Verbraucherzentrale. Kraftsportlern mit intensivem Trainingsaufwand reicht die natürliche und durch Lebensmittel zusätzlich gesteigerte Kreatin-Zufuhr jedoch oftmals nicht. Sie greifen daher zu sogenannten Supplementen wie Kreatin.

Wobei hilft Kreatin?

Kreatin wird hauptsächlich in den Muskeln gespeichert und bei intensiver körperlicher Aktivität zur Energiegewinnung genutzt. Gerade in Definitionsphasen, dann also, wenn Kraftsportler durch eine Diät Pfunde purzeln lassen wollen, sodass die antrainierten Muskeln schärfer hervortreten, steht Kreatin bei Gym-Gängern hoch im Kurs. Bei einer Diät helfen übrigens diese 9 Lebensmittel, während auf diese 7 Lebensmittel bei einer Diät verzichtet werden sollten.

Denn Kreatin kann somit einen Mangel an Ernährung ausgleichen und gegen Müdigkeit beim Training vorbeugen. Die Verbraucherzentrale schreibt hierzu: "Kreatin kann zu einem schnelleren Muskelaufbau und zur Steigerung der Maximalkraft führen. Eine Kreatinanreicherung im Muskel zögert bei Kurzzeit- und intensiven Belastungen die Ermüdung hinaus."

Kreatin zum Abnehmen: Hilft es wirklich?

Wer sich dagegen einen schnellen Diät-Effekt von Kreatin verspricht, könnte schwer enttäuscht werden. Denn kurzfristig führt die Einnahme von Kreatin bei hohem Trainingsaufwand sogar zu einer Gewichtszunahme, wie das Magazin Men's Health schreibt: Denn durch die Kreatin-Einnahme komme es zu einer "erhöhten Wassereinlagerung in den Muskeln", die Muskeln sehen daher praller aus, was sich auch auf der Waage bemerkbar mache: "Auf der Waage spiegelt sich das in einer Gewichtszunahme von 0,5 bis 2 Kilo wider", so die Zeitschrift.

Langfristig kann eine Kreatin-Einnahme jedoch zu einer Gewichtsabnahme führen. Denn gerade im Zusammenspiel mit der richtigen Ernährung könne durch den gesteigerten Muskelaufbau die Fettpolster angegangen werden. Denn Muskeln haben laut NDR Ratgeber selbst im Ruhezustand einen höheren Energieverbrauch als das Fettgewebe. Langfristig zahle sich Muskelmasse also aus, "da sie den Grundumsatz - also den Energieverbrauch beim Nichtstun - erhöht", so die Rundfunkanstalt. Auch der Blutzuckerspiegel sinke, was wiederum Diabetes vorbeugt.

Kreatin zum Abnehmen: Null Training, null Effekt

Wer allerdings glaubt, allein die Einnahme von Kreatin würde irgendetwas am Gewicht ändern, der irrt gewaltig. Denn das Nahrungsergänzungsmittel Kreatin ist ausschließlich zu Trainingszwecken gedacht. Die Fitness- und Gesundheitsplattform fitforfun.de rät etwa Kreatin nur mit einem geeigneten Trainingsprogramm und einer ausgewogenen Ernährung zu kombinieren.

Fitnessberater Jürgen Gießing wird gegenüber Focus Online: noch klarer: "Kreatin verstärkt die positiven Wirkungen des Muskeltrainings. Ohne Training verpufft die Wirkung von Kreatin fast vollständig."