Wann und wie bricht ein Damm?

Der Dauerregen und das Hochwasser haben in Bayern bereits für mehrere Dammbrüche gesorgt – und noch ist die Gefahr nicht gebannt. Wie es dazu kommen kann.

Dauerregen, Hochwasser und Erdrutsche haben am Wochenende in Bayern für Ausnahmezustand gesorgt. In vielen Regionen hat sich die Lage auch am Montag noch nicht entspannt. In den vergangenen Tagen sind bereits mehrere Hochwasserschutzdämme im Freistaat gebrochen, vor allem in Schwaben ist die Gefahr noch nicht gebannt – es drohen weitere Dammbrüche.

Die Bevölkerung der Orte Heißesheim und Auchsesheim im Landkreis Donau-Ries wurde am Montag aufgefordert, das Gebiet umgehend zu verlassen, weil Dämme nachgeben könnten. "Mit einer Überflutung der gesamten Ortsgebiete muss gerechnet werden", teilte die Kreisbehörde in Donauwörth mit, nachdem bereits am Sonntagabend gewarnt wurde. Wie es zu Dammbrüchen kommen kann und welche Sicherheitsmaßnamen getroffen werden können, erfahren Sie hier.

Wie kommt es zu einem Dammbruch?

Auslöser für einen Dammbruch sind praktisch immer Hochwasserereignisse. Durch das zusätzliche Wasser entsteht ein erhöhter Druck, wodurch viel Wasser durch die Poren des Damms gepresst wird. So entstehen Risse an der Schräge des Damms. Diese werden durch Wurzeln, grabende Tiere oder andere Beschädigungen begünstigt. Das Wasser tritt dann durch diese Risse in den Damm und reißt Erde mit sich.

Was passiert bei einem Dammbruch?

Das Wasser bricht den Damm von oben her auf. Zu Beginn sind die Wassermassen noch mit Sandsäcken aufzuhalten, später allerdings nicht mehr. Innerhalb kurzer Zeit wird der Bereich vor dem Damm geflutet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dammbruch: Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?

Dammbrüche passieren normalerweise selten, weil Stauanlagen für "normale" Hochwasser ausgelegt sind. Zudem werden sie regelmäßig gewartet, meist sogar jährlich. Grundsätzlich kann bei schweren Hochwassern aber jeder Damm brechen, eine absolute Sicherheit gibt es nicht.

Doch Betreiber von Stauanlagen in Deutschland müssen ein Notfallkonzept haben. Darin müssen sie auch vorlegen, was schlimmstenfalls passieren kann. Dafür muss es ein Evakuierungskonzept für die betroffene Bevölkerung geben. Sollte ein Damm brechen, kündigt sich das vorher an.