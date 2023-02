"Polizeiruf 110" heute aus Rostock: Emotionaler Fall um einen Transmann

Der "Polizeiruf 110" heute (19.02.2023) aus Rostock konfrontiert die Ermittlerinnen König und Böwe mit einer toten Grundschullehrerin und einem 23-jährigen Transmann. Lohnt sich "Daniel A."?

" heißt der " " heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 19.02.2023) im Ersten. Katrin König ermittelt mit ihrer neuen Kollegin Melly Böwe nach dem Tod einer Grundschullehrerin. Zentrale Figur des Falls ist der 23-jährige Transmann Daniel.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum " Polizeiruf 110 " heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute aus Rostock im Schnellcheck

Die Grundschullehrerin Nathalie Gerber wird tot auf dem Parkplatz einer Kneipe aufgefunden. Dort war sie mit ihrem Onlinedate Daniel A. (Jonathan Perleth) verabredet, der sie als Letzter lebend gesehen hat. Nach ihm wird nun gesucht. Doch Daniel kann sich nicht bei der Polizei melden, denn er ist ein Transmann, der sich noch nicht geoutet hat und dessen größte Angst es ist, dass sein Vater auf diesem Weg davon erfährt.

So tappen Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und ihre neue Kollegin Melly Böwe (Lina Beckmann) im Dunkeln und haben nur die letzten Angaben aus Nathalies Dating-App zur Verfügung: Sie suchen einen Mann, der vermutlich in einem der Rostocker Chöre gesungen hat. Oder war auch das nur eine Finte des Mannes, der nicht verführungswillige Frauen für bestrafungswürdig hält?

Melly Böwe und Katrin König suchen unter den Chören Rostocks nach dem Täter. Foto: Christine Schröder, NDR

Polizeiruf-Kritik: Lohnt es sich, bei "Daniel A." heute einzuschalten?

Im "Polizeiruf 110" heute wird die Transgender-Geschichte des "Daniel A." weder belehrend noch klischeehaft erzählt. Jonathan Perleth (der während der Dreharbeiten tatsächlich gerade begonnen hat, sich per Hormontherapie von der Frau zum Mann zu wandeln) trägt mit seiner Darstellung eines zerrissenen Menschen diese Episode fast im Alleingang. An seine einstige Stärke kann der "Polizeiruf 110" aus Rostock ohne den einzelgängerischen, ruppigen Bukow leider trotzdem nicht anknüpfen, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Krimi-Kolumne.

Der 23-jährige Transmann Daniel (Jonathan Perleth), der eigentlich Daniela heißt, sich aber als Mann fühlt und so leben will. Dessen Geschichte wird in vielen Alltagsfacetten erzählt. Foto: Christine Schröder, NDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" heute

Katrin König : Anneke Kim Sarnau

: Melly Böwe : Lina Beckmann

: Anton Pöschel : Andreas Guenther

: Volker Thiesler : Josef Heynert

: Henning Röder : Uwe Preuss

: Daniel Adamek : Jonathan Perleth

: Hanna Blankenstein : Alina Stiegler

: Frank Adamek : Jörg Witte

: Jörg Witte Armin: Bernd Hölscher

Marc Wigand : Max Krause

: Sonja Gerber : Katharina Spiering

: Simon Blankenstein : Maximilian Kraus

"Polizeiruf 110" heute: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle "Polizeiruf 110"-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Polizeiruf Kommissare: König und Böwe sind die Ermittler im "Polizeiruf 110" in Rostock

Zwölf Jahre lang ermittelten Charly Hübner alias Alexander "Sascha" Bukow und Anneke Kim Sarnau als Katrin König in Rostock - mal mehr, mal weniger harmonisch, stets jedoch begleitet von bärenstarken Kritiken. Mit der Folge "Keiner von uns" verließ Bukow 2022 den "Polizeiruf 110". Seinen Platz übernahm die aus Bochum stammende Kommissarin Melly Böwe.

Böwe und König sind zwei unterschiedliche und starke Frauen, die sich offensichtlich miteinander verbunden fühlen. König ist Profilerin und zwar durchaus humorvoll, in ihrer Arbeit aber sachlich, konzentriert und absolut professionell. Kurz vor dem Ausstieg Bukos gehen die beiden eine Liebesbeziehung ein. Böwe hingegen ist laut, direkt und energiegeladen, gleichzeitig bringt sie ein großes Herz und warmen Humor mit.

6 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Foto: Christine Schröder, NDR

