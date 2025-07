England rastet aus: Wie der Oasis-Hype die Insel erfasst

Es sind Zahlen, die selbst für den Musik-Streamingdienst Spotify eine Wucht sind: Innerhalb weniger Tage gab es gleich mehrere der größten Streaming-Zuwächse in der Geschichte des Unternehmens. Sie alle haben eines gemeinsam: Es sind Lieder von Oasis. Die legendäre Britpop-Band hatte am Wochenende in Cardiff ihre ersten beiden Konzerte seit 16 Jahren gegeben - und seither sind die Abrufzahlen ihrer Songs explodiert. Allgemein sind die Oasis-Streams um 320 Prozent nach oben geschnellt, wie Spotify mitteilte. „Hello“, mit dem Oasis ihre Konzerte starteten, verzeichnet sogar ein Plus von 1115 Prozent. Der Refrain des Liedes: „The life I knew comes to my house and says: hello. It's good to be back.“ – das Leben, das ich kannte, kam zu mir und sagte Hallo. Es ist gut, zurück zu sein.

Und wenn jemals eine Band wieder zurück ist - dann Oasis. Selbst das Tourmanagement zeigte sich vom Run auf die Konzerte überrascht: Dass man auf der britischen Insel groß sei - das habe man schon in etwa so erwartet. Dass sich unter die jeweils 62.000 Menschen im Principality Stadium in Cardiff aber so viele Fans aus Japan, den USA, Europa und Südamerika mischten, sei dann doch etwas überraschend gewesen. Die Bilder, die von den ersten beiden Konzerten um die Welt gingen, werden weitere Werbung für die ohnehin schon ausverkaufte Tour sein: Es sind Videos von Ü40ern, die vor Rührung wie Schlosshunde heulen - und von Fans in ihren 20ern, die jedes Wort der Lieder mitsingen, obwohl sie bei deren Erscheinen nicht mal geboren waren. Auf der Leinwand steht in riesigen Buchstaben: „This is it. It‘s happening.“

Oasis-Comeback: Liams Stimme sei wie „zehn Tequila-Shots am Freitagabend“

All diese Szenen gehen um die Welt, obwohl Oasis angekündigt hatten, dass das Ereignis „not televised“, also nicht übertragen wird. Es sollte eine Referenz an die Zeit werden, in der Sänger Liam und Gitarrist Noel Gallagher die größte Band der Welt waren. Es war eine Zeit ohne Smartphones. Die sind aber nunmal in der Welt und deswegen wird eben alles permanent televised. Zum Beispiel von einem Mann, der das erste Konzert komplett mit seinem Smartphone auf Youtube übertrug. Zeitweise waren knapp 100.000 User in dem Stream des Fans, der mit seinem Sohn auf der Tribüne in Cardiff filmte.

Sie sahen, wie das vermeintlich Unglaubliche geschah: Liam und Noel Gallagher, die beiden großen Streithähne, standen 16 Jahre nach dem Aus von Oasis und zahllosen Beschimpfungstiraden gemeinsam auf der Bühne. Diese betraten sie im Gleichschritt, dazu hob Liam den Arm seines Bruders hoch. Am zweiten Abend in Cardiff verbeugte sich Noel vor dem Start demonstrativ vor dem Mann, über den er einst gesagt hatte, er sei „ein wütender Mann mit einer Gabel in einer Welt, die aus Suppe besteht“. Zugleich sei Liams Stimme aber auch, um ein jüngeres und versöhnlicheres Zitat Noels zu erwähnen, wie „zehn Tequila-Shots an einem Freitagabend“ .

Für die BBC sind Oasis „so gut wie seit den 90ern nicht mehr“

Dem wiederum stimmte inhaltlich die sonst so seriöse BBC zu. Oasis sei „so gut wie seit den 90ern nicht mehr“, schrieb der Sender in seiner Konzertkritik. Das ist mit einem Blick auf die Dimension, die Oasis zwischenzeitlich eingenommen hatte, ein Kompliment der Kategorie 1A. Denn Oasis waren, schrieb der New Musical Express in der Kritik zur Debüt-Platte „Definitely Maybe“ die „Band, auf die die Welt gewartet hat“. Rund 30 Jahre später scheint es, als ob die Welt das nicht mehr für möglich gehaltene Comeback von Oasis zumindest dringlich ersehnt hat.

Am Wochenende steht der nächste emotionale Höhepunkt an. Am Freitag werden Oasis das erste von fünf Konzerten in ihrer Heimatstadt Manchester geben, wo sie im Arbeiterviertel Burnage aufgewachsen sind. Im Heaton Park im Nordwesten der Stadt werden fünfmal jeweils 80.000 Menschen erwartet, bevor es weiter nach London, Edinburgh und Dublin geht. It's good to be back.