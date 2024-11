Der Winter ist da – wo in Bayern am Donnerstag mit Schnee zu rechnen ist

Auf ungemütlichen Sturm und gesunkene Temperaturen folgt in Bayern der Wintereinbruch. Auch am Donnerstag ist damit noch nicht Schluss. Am Vormittag fällt nur wenig Schnee, der vor allem zu glatten Straßen führt. In den Mittelgebirgen können da bereits drei Zentimeter zusammenkommen. Größere Mengen sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jedoch erst ab Nachmittag zu erwarten.

Etwa ab dem späten Nachmittag setzt von Südwesten der Schneefall ein. Während des Abends breitet sich dieser dann über die Südhälfte Bayern aus. Womöglich gibt es am Freitagmorgen also eine weiße Schneelandschaft zu sehen. Klar ist aber schon jetzt, auch am Freitag wird es wieder glatt.

So viel Schnee fällt am Mittwoch in Bayern

Zwischen ein und fünf Zentimeter Schnee soll laut dem DWD im Umfeld der Donau herunterkommen. Im nördlichen und östlichen Alpenvorland sind zwischen fünf und zehn Zentimeter vorhergesagt. Im ganzen Südwesten Bayerns werden es wohl Mengen über zehn Zentimeter sein. Im westlichen Alpenvorland können etwa 15 Zentimeter fallen. Am meisten Schnee wird es laut dem Wetterdienst wohl in Richtung des Allgäus und des Bodensees geben. An die 30 Zentimeter sollen dort im Laufe des Donnerstags fallen.

In den nördlichen Regionen des Freistaates gibt es dagegen in der Nacht zum Freitag nur vereinzelt Glätte durch überfrierende Nässe.

Die Temperaturen liegen am Donnerstag tagsüber zwischen ein und vier Grad. Auch in der Nacht zum Freitag sind Tiefstwerte von minus zwei Grad möglich. Zudem kommt wahrscheinlich Frost.

Wintereinbruch: Schneeflocken ab Mitte der Woche in Bayern

Je nachdem, wie kalt es ortsweise ist, kann entweder Schneeregen einsetzen oder richtiger Schnee fallen. Nach aktuellem Stand schließt der DWD einen nachhaltigen Wintereinbruch mit lang anhaltender Schneedecke aber aus. Laut einem Sprecher des DWD sollen bereits am Sonntag wieder Temperaturen um die 15 Grad plus herrschen. Solange aber Schnee oder Schneeregen fallen, ist besonders auf den Straßen Vorsicht geboten, etwa frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit.

Hinter diesem Wetterphänomen steckt die sogenannte Bombogenese, ein Wechsel von einem Extrem zum anderen.

Kommt am Freitag noch mehr Schnee?

Für Freitag meldet der DWD erneut Schnee, der sich allerdings rasch an die Alpen zurückzieht und dort bis Mittag abklingen soll. Es bleibt wechselhaft, nachmittags ziehen im Nordwesten Wolken auf, die Schneeschauer bringen. Die Temperaturen liegen zwischen minus zwei und plus zwei Grad. Noch immer weht starker Wind aus Südwesten und Westen.

Die Voraussagen der Wetterdienste werden ungenauer, je weiter sie in die Zukunft blicken. Vorhersagen können sich also noch einmal ändern.