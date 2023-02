Super-Sparpreis Deutsche Bahn: Mit Aktion ab 13,90 Euro durch Europa reisen

Wer günstig reisen möchte, sollte jetzt die Super-Sparpreis-Tickets der Deutschen Bahn nutzen. Welche Ziele damit bereist werden können, lesen Sie hier.

Reisen ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Umso attraktiver sind daher günstige Angebote. Für Schnäppchenjäger könnte derzeit die Super-Sparpreis-Aktion interessant sein: Ab 13,90 Euro kann man durch Europa reisen. Innerhalb Deutschlands ist das bereits ab 12,90 Euro möglich. Für welche Länder in Europa die Tickets gelten und wie lange das Angebot noch buchbar ist, erfahren Sie im Artikel.

Super-Sparpreis Deutsche Bahn: Ab 12,90 Euro durch Deutschland

Wer gerade an der Urlaubsplanung sitzt oder doch ganz spontan verreisen möchte, für den kommt das aktuelle Angebot der Deutschen Bahn wie gerufen. Innerhalb Deutschlands sind so Fahrten ab 12,90 Euro möglich. Auf längeren Strecken fallen dafür 17,90 Euro an. Übrigens: Bei Zugreisen innerhalb Deutschlands muss keine Maske mehr getragen werden.

Auch für die Rückfahrt kann je nach Reisezeitpunkt und Auslastung ein Super-Sparpreis-Ticket erworben werden. Somit ist eine Hin- und Rückfahrt innerhalb Deutschlands für 35,80 Euro möglich.

Super-Sparpreis in Europa – ein Überblick

Die Super-Sparpreis-Tickets gibt es allerdings nicht nur für Strecken innerhalb Deutschlands, sondern auch ins EU-Ausland. Die Preise schwanken nach Angaben der Deutschen Bahn je nach Reiseziel zwischen 13,90 Euro und 47,30 Euro.

Super-Sparpreis-Tickets Europa ab 19,90 Euro:

Belgien

Niederlande

Italien

Luxemburg

Österreich

Schweiz

Super-Sparpreis-Tickets Europa ab 29,90 Euro:

Frankreich

Kroatien

Slowakei

Weitere Super-Sparpreis-Tickets Europa:

Tschechien ab 13,90 Euro

ab 13,90 Euro Polen ab 18,90 Euro

Slowenien 27,90 Euro

27,90 Euro Dänemark ab 28,90 Euro

ab 28,90 Euro Schweden ab 37,90 Euro

Ungarn ab 37,90 Euro

ab 37,90 Euro Ukraine ab 47,30 Euro

Wer eine Bahn Card 25, 50 oder 100 besitzt, kann zusätzlich 25 Prozent auf den Ticketpreis sparen. Bei allen Super-Sparpreis-Tickets können Kinder unter 14 Jahren kostenlos mitfahren. Voraussetzung dabei ist, dass die Begleitperson mindestens 15 Jahre alt ist. Außerdem ist zu beachten, dass die Tickets eine Zugbindung haben. Sollte der Zug, der gebucht wurde, beispielsweise verpasst werden, gilt das Ticket nicht mehr für den nächsten.

Die Tickets können sechs Monate im Voraus gebucht werden. Sollte kurzfristig doch noch etwas dazwischengekommen sein, können die Tickets bis zwölf Stunden nach der Buchung wieder storniert werden. Danach ist keine Stornierung mehr möglich.

Zwar nicht ganz so günstig, dafür aber ganz neu: Der Eurostar nach London. Die britische Hauptstadt kann jetzt von Deutschland aus mit dem Zug besucht werden.

Wie lange läuft die Super-Sparpreis-Aktion der Deutschen Bahn?

Die Deutsche Bahn hat bis 7. Februar 2023 ein zusätzliches Kontingent an Tickets freigeschaltet. Bei der letzten Aktion waren es eine Million. Wie viele es diesmal sind, verrät das Unternehmen nicht, aber es sich um "eine deutliche Erhöhung der Verfügbarkeit" handeln. Schnell sein, lohnt sich aber, denn wenn das Kontingent erschöpft ist, können die Tickets auch schon vor dem 7. Februar 2023 ausverkauft sein.

Möglich ist, dass die günstigsten Preise nicht auf beliebten Strecken gelten. Wer aber besonders frühe oder späte Reisezeiten bucht, kann sogar Glück haben und trotzdem ein Schnäppchen machen.

Alle, die auch außerhalb der Aktion günstig mit der Deutschen Bahn unterwegs sein wollen, können das 49-Euro Ticket vorbestellen. Und wer das Deutschlandticket als Jobticket nutzen möchte, kann es sogar noch günstiger bekommen.

