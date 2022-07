Gletscherbruch in den Dolomiten: Suche nach Vermissten läuft weiter – sechs Tote bestätigt

In Norditalien hat sich in der Nähe von Bozen eine Tragödie abgespielt. In den Dolomiten sind bei einem Gletschersturz mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens sechs Tote, mehrere Verletzte und einige Vermisste: In den Dolomiten ist es am Sonntag zu einer Tragödie gekommen. Ein massiver Gletscherbruch am Berg Marmolata traf mehrere Bergsteiger. Sie wurden von Schnee-, Eis- und Felsmassen überrollt. Mindestens sechs Menschen kamen dabei ums Leben. Das teilte die Rettungsleitstelle der Region Venetien mit. Der Berg Marmolata befindet sich in Norditalien in der Nähe von Bozen.

Gletscherbruch in den Dolomiten: Suche nach Vermissten läuft weiter

Über die Nationalität der Opfer machte di Rettungsleitstelle zunächst keine Angaben. Nach ersten Erkenntnissen wurden 15 Wanderer von der entstandenen Lawine mitgerissen, von der zwei Seilschaften getroffen wurden. Wie viele Menschen in der kritischen Region vor Ort waren, ließ sich laut Walter Cainelli von der Bergrettung zunächst nicht sagen.

Die Einsatzkräfte nehmen die Suche an der Flanke des Marmolata am Montagmorgen wieder auf. Sie war wegen der Gefahr von neuen Gletscherstürzen zunächst unterbrochen worden. Die Hoffnung ist laut Cainelli aber gering, noch Überlebende unter den Massen an Eis, Schnee und Fels zu finden. Gut ein Dutzend Menschen wurden am Sonntagabend noch vermisst. Aufschluss über die genaue Zahl an Vermissten könnten 16 Autos geben, die auf einem Parkplatz am Fuße des Bergmassivs geparkt sind. Ihre Halter sollen schnellstmöglich ausfindig gemacht werden. "Wir wissen noch nicht, ob die Wagen den toten oder vermissten Personen gehören oder Leuten, die nichts mit dem Unfall zu tun haben", erklärte Maurizio Fugatti, der Regionalpräsident von Trentino-Südtirol.

Video: dpa

Bergkatastrophe in Norditalien: Die Hitze beeinträchtigt die Schneedecke

Bis zu 14 Bergsportler sollen bei der Katastrophe verletzt worden sein. Der Berg Marmolata ist der höchste der Dolomiten. Erst am Samstag war auf dem Gipfel in einer Höhe von 3.343 Metern mit zehn Grad Celsius die höchste Temperatur überhaupt gemessen worden. Die Schneedecke ist laut Experten deutlich dünner als es in dieser Jahreszeit üblich ist. In Venetien herrschen seit vielen Tagen Temperaturen weit über 30 Grad.

