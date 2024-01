Doomsday Clock bleibt bei 90 Sekunden vor Mitternacht stehen

Die Menschheit steht nur noch 90 Sekunden vor einer globalen Katastrophe. Zumindest wenn es nach der Doomsday Clock geht.

Es ist 90 Sekunden vor Mitternacht. Diese Uhrzeit zeigt zumindest die Doomsday Clock an. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sie sich damit nicht verändert. Die Verwalter der Weltuntergangsuhr betonten, dass sie zurückgedreht werden könne, Regierungen und Menschen jedoch dringend Maßnahmen ergreifen müssten. Unter anderem der Krieg in der Ukraine, die Vereinbarungen zur Reduzierung von Atomwaffen, die Klimakrise und die offizielle Einstufung von 2023 als heißestes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen trugen dazu bei, dass sich der Zeiger nicht weiter von Mitternacht entfernt hat.

Doomsday Clock soll auf Gefahren aufmerksam machen

Die Organisation Bulletin of the Atomic Scientists will mit der Doomsday Clock verdeutlichen, wie nah die Menschheit daran ist, die Welt durch gefährliche Technologien zu zerstören. Die Doomsday Clock soll auf die Gefahren aufmerksam machen, denen sich die Menschen stellen müssen, wenn sie auf der Erde überleben wollen.

Bulletin of the Atomic Scientists („Berichtsblatt der Atomwissenschaftler“) hat die Doomsday Clock 1947 ins Leben gerufen. Sie soll der Öffentlichkeit eine Einschätzung geben, wie hoch die aktuelle Gefahr für eine globale Katastrophe ist. Dabei geht es vor allem um eine atomare Katastrophe, beispielsweise einen Atomkrieg oder eine Klimakatastrophe. Der Aufsichtsrat der Organisation, die 1945 von Nobelpreisträger Albert Einstein gemeinsam mit US-Wissenschaftlern gegründet wurde, trifft jedes Jahr die Entscheidung über die Uhrzeit.

Doomsday Clock zeigte 2023 90 Sekunden vor Mitternacht an

Die Doomsday Clock startete 1947 mit einer Uhrzeit von sieben Minuten vor zwölf. Der Zeiger rückte während des Krieges bis auf zwei Minuten vor Mitternacht vor. Nach dem Ende des Kalten Krieges entspannte sich die Lage, und 1991 zeigte die Uhr 17 Minuten vor zwölf. Doch in den vergangenen Jahren bewegte sich der Zeiger dann wieder in Richtung Mitternacht. Während die Uhrzeit während der Coronapandemie stabil bei 100 Sekunden bis Mitternacht verharrte, zeigte sie im vergangenen Jahr nur noch 90 Sekunden bis Mitternacht an. Der Doomsday ist noch nie so nahe gewesen, wenn es nach dieser besonderen Uhr geht.