Geiselnahme: Großeinsatz der Polizei in Dresdner Innenstadt

Wegen eines Polizeieinsatzes in der Altmarkt-Galerie ist der gesamte Innenstadtbereich in Dresden abgeriegelt worden. Grund ist laut der Polizei Sachsen eine Geiselnahme.

Wie die Polizei Sachsen am Samstag in einer Pressemitteilung berichtet, ist die Dresdner Innenstadt aufgrund einer Geiselnahme großräumig abgesperrt. Die Geiselnahme finde in der Altmarkt-Galerie statt und laufe aktuell noch, sagte ein Sprecher am Samstagvormittag. Laut den zuständigen Behörden würden in diesem Zusammenhang die Altmarkt-Galerie und umliegende Bereiche evakuiert. Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen. Die Polizei Sachsen bittet, den Bereich um die Altmarkt Galerie sowie den Innenstadtbereich weitläufig zu meiden.

Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Weitere Details - etwa wie viele Menschen betroffen sind - könnten derzeit ebenfalls noch nicht genannt werden. Die Lage sei noch sehr unübersichtlich, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Berichten der Dresdner Verkehrsbetriebe ist der gesamte Innenstadtbereich ebenfalls für Bus- und Straßenverkehr gesperrt. Es werden Umleitungen eingerichtet. (dpa/AZ)

