Geiselnehmer von Dresden bei SEK-Einsatz getötet - Geiseln unverletzt

In Dresden hat das SEK eine Geiselnahme beendet. Der Täter wurde dabei getötet. Die Geiseln blieben unverletzt, allerdings wurde in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden.

Der Mann, der am Samstag in Dresden mehrere Geiseln genommen hat, ist tot. Die Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt war am Mittag beendet worden, die Polizei hatte mitgeteilt, der Täter sei gefasst worden. Er sei schwer verletzt und aktuell nicht vernehmungsfähig, so ein Polizeisprecher. Die Geiseln - eine Angestellte und ein Kind - seien aber äußerlich unverletzt geblieben. Am Nachmittag folgte dann die Meldung, dass der Geiselnehmer an seinen Verletzungen gestorben ist.

Die Polizei hatte am Samstagmorgen zudem in einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Prohlis eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt. Offenbar handelt es sich bei der Toten um die Mutter des mutmaßlichen Geiselnehmers.

Vor Geiselnahme: Mann wollte in Redaktionsräume eindringen und schoss durch eine Tür

Die Polizei untersucht auch einen dritten Tatort: In dem Bürogebäude Ammonhof, in dem auch der Sender Radio Dresden seinen Sitz hat, sollen vor der Geiselnahme Schüsse gefallen sein. Der Mann habe versucht, eine Tür zu zerstören und einzudringen, sagte der Geschäftsführer des Senders, Tino Utassy, der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem es ihm nicht gelungen sei, in die Räume zu gelangen, habe er durch ein Loch in der Tür geschossen.

Betroffen gewesen seien die Teams der Morningshows für Hitradio RTL und Radio Dresden. "Die Mitarbeiter waren glücklicherweise so geistesgegenwärtig und sind dann durch einen zweiten Ausgang ausgerissen und geflohen", sagte Utassy. Alle blieben nach Angaben des Senders unverletzt. Radio Dresden sagte ihnen alle nötige Hilfe zu. Der Täter habe das Gebäude nach den Schüssen verlassen. Es sei schwerlich zu beschreiben, wie es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehe. "Sie sagen, es geht ihnen gut, aber genau wissen wir es natürlich auch nicht. Wir werden natürlich alles machen, damit sie da die entsprechende Hilfe bekommen", sagte Utassy.

Nach Großeinsatz in Dresdner Innenstadt: Geiselnahme beendet

Die Dresdner Innenstadt war aufgrund der Geiselnahme großräumig abgesperrt worden. Der Bereich um die Altmarkt-Galerie wurde evakuiert, auch der berühmte Striezelmarkt blieb geschlossen. Mehrere Menschen kamen in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe unter und wurden dort betreut. Die Polizei Sachsen hatte darum gebeten, den Bereich Innenstadtbereich weitläufig zu meiden. Gegen Mittag hatte die Polizei dann erklärt, sie habe telefonischen Kontakt zum mutmaßlichen Geiselnehmer. Kurz darauf meldete sie das Ende der Geiselnahme durch einen Zugriff des Spezialeinsatzkommandos (SEK).

Der Geiselnehmer verschanzte sich im Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie in der Dresdner Innenstadt. Foto: Jörg Schurig, dpa

Polizei geht von psychischer Erkrankung des Täters aus

Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt. Allerdings sei der mutmaßliche Täter, ein 40-jähriger Deutscher, nach Angaben eines Polizeisprechers in seinem psychischen Verhalten sehr auffällig gewesen. "Wir gehen am ehesten von einer psychischen Erkrankung aus." Der Polizei sei ansonsten nichts offenkundig bekannt. Es deute alles auf eine psychische Erkrankung hin.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat sich nach der Geiselnahme in Dresden bei den Einsatzkräften bedankt. "Den Einsatzkräften danke ich für ihr schnelles und besonnenes Handeln, wodurch womöglich Schlimmeres verhindert werden konnte", sagte er laut einer Mitteilung am Samstag. Er sei entsetzt über die Tat eines vermutlich psychisch verwirrten Einzeltäters und erleichtert darüber, dass die Polizei die beiden in der Gewalt des Täters befindlichen Personen angesichts der schwierigen Lage unverletzt befreien konnte. (dpa/AZ)