Dschungelcamp 2023: Wirbel im Netz - Techtelmechtel unter Kandidaten-Begleitern?

Während die Ibes-Kandidaten im Dschungelcamp um die Krone streiten, gibt es abseits davon Fremdgeh-Gerüchte. Betroffen ist die Familie von Kandidat Lucas Cordalis.

Dschungelcamp-Kandidat Lucas Cordalis gilt als einer der Favoriten der 2023er-Ausgabe. Das kommt nicht von ungefähr: Vater Costa Cordalis war der erste Dschungelkönig überhaupt bei RTL (2004), Schwägerin Jenny Frankhauser schnappte sich 2018 die Krone bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Während der Deutsch-Grieche in Australien mit den anderen Teilnehmern um den Gesamtsieg kämpft, ist in seiner Familie - bzw. jener seiner Ehefrau Daniela Katzenberger - ein öffentliches Fremdgeh-Drama entstanden.

Ob PR-Gag oder nicht: Es macht den Anschein, als würden die Schwiegereltern von Cordalis vor einer Trennung stehen. Der Auslöser scheint indes sehr wohl mit dem RTL-Dschungelcamp zu tun zu haben: Begleiter Peter Klein (der Schwiegerpapa) soll sich im Versace-Hotel mit der Begleitung von Teilnehmerin Djamila Rowe vergnügt haben.

Dschungelcamp 2023: Techtelmechtel der Begleitungen? Peter Klein beschuldigt

Dabei handelt es sich um Yvonne Woelke, eine Berlinerin, die als Schauspielerin und auch Moderatorin tätig ist. Sind sich der 63-Jährige und die 41-Jährige in "Down Under" tatsächlich nähergekommen? Zumindest fliegen per Social Media die Fetzen. Ehefrau Iris Klein, die selbst mal beim Dschungelcamp Kandidatin war, warf ihrem Gatten ein Techtelmechtel mit der früheren "Miss Germany" vor. Außerdem kündigte sie ihren Auszug aus dem Domizil auf "Malle" an - und das Ende ihrer Beziehung.

Die Beschuldigten selbst dementieren, während die Klägerin ihr Profil mittlerweile auf "privat" gestellt hat. Mitunter sei TV-Sternchen Katzenberger zu einer Krisensitzung nach Mallorca geflogen, um den Fremdgeh-Wirbel mit ihrer Mutter aufzuarbeiten, berichten diverse Portale. Beweisfotos einer Liaison oder auch verhängnisvolle Nachrichten sind nicht durchgesickert, woher die Vorwürfe von Iris Klein stammen, ist unklar. Per Instagram schrieb sie angeblich (in einem mittlerweile gelöschten Posting), bei Anrufen sei Woelke ständig bei ihm gewesen.

Lucas Cordalis bei "Ibes" 2023 - Nichtsahnend im Camp? Ehefrau Daniela in Aufruhr

Unbehelligt von den Geschehnissen sitzt Lucas Cordalis in Australien im Dschungelcamp und weiß womöglich nichts von dem Wirbel. Jedoch ist auch er selbst ein Stück weit in die Kritik geraten, das hat jedoch nichts mit dem Thema Liebe/Partnerschaft zu tun: Es geht um die allgemeine Zurückhaltung bei "Ibes" und eine abgelehnte Nachtwache, nachdem die Mitbewohner Cosimo Citiolo und Gigi Birofio zu müde dafür waren - und sich vom 55-jährigen Cordalis eine Abfuhr einhandelten, als es um einen Ersatz ging.

Am Ort des Geschehens zog er sich damit Unmut zu, außerdem meinte Ex-Dschungelkönig Ross Anthony in einem Interview mit dem MDR: "Er muss sich jetzt ein bisschen mehr zeigen, dann wird er auch die anderen Leute dazugewinnen." (wah)