Dschungelcamp-Kandidaten 2025: Diese Teilnehmer sollen dabei sein

Das seit 2004 bekannte TV-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) kehrt im Januar 2025 live aus Australien auf die Bildschirme zurück. Nach der letzten Staffel in Südafrika wird die Show ab dem 24. Januar wieder im ursprünglichen Setting ausgestrahlt. Moderiert wird das Format erneut von Sonja Zietlow und Jan Köppen.

RTL hat für die neue Runde bereits Neuerungen für die Sendetermine von IBES 2025 angekündigt: Alle 17 Folgen der 18. Staffel werden zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Den Auftakt des Dschungelcamps bildet am ersten Abend ein dreistündiges Live-Event.

Wie gewohnt entscheiden die Zuschauer per Telefonabstimmung über den Verlauf der Show. In der ersten Woche wird dadurch entschieden, welche Kandidaten an den Prüfungen teilnehmen müssen, und in der zweiten Woche, wer das Camp verlässt. Das Finale, in dem die neue Dschungelkönigin oder der neue Dschungelkönig gekürt wird, findet am 9. Februar 2025 statt. Auch Dr. Bob, der langjährige Begleiter und Experte der Sendung, steht den Teilnehmern wieder mit praktischen Tipps zur Seite.

Was ist bislang zu den Teilnehmern bekannt? Welche Promis treten 2025 die Reise nach Australien ins Dschungelcamp an? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen, welche Promis in Staffel 18 dabei sein sollen und was sonst noch alles zu den Kandidaten bekannt ist.

Dschungelcamp-Kandidaten 2025: Welche Teilnehmer sind bei IBES dabei?

Die Namen der zwölf Prominenten, die sich den Herausforderungen im Dschungel stellen, werden laut RTL in Kürze bekannt gegeben. BILD hat bereits im Voraus ein paar Kandidaten vorgestellt, die in Staffel 18 dabei sein sollen. Eine offizielle Bestätigung seitens RTL liegt uns allerdings noch nicht vor. Hier liefern wir Ihnen ein paar Informationen rund um die Promis, die laut Bild im Dschungelcamp 2025 als Kandidaten dabei sein sollen.

Yeliz Koc

Icon Vergrößern Yeliz Koc war die Gewinnerin bei "Promi Big Brother" 2023. Foto: Willi Weber/Sat.1, dpa Icon Schließen Schließen Yeliz Koc war die Gewinnerin bei "Promi Big Brother" 2023. Foto: Willi Weber/Sat.1, dpa

Yeliz Koc wurde am 3. November 1993 in Hannover geborgen und absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zur Visagistin. Bekannt wurde Yeliz 2018 durch ihre Teilnahme an „Der Bachelor“. Es folgten Auftritte in Formaten wie „Bachelor in Paradise“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Love Island VIP“. Bei „Promi Big Brother“ 2023 ging sie als Siegerin hervor. Zudem war sie Teil der Serie „Die Ochsenknechts“. Neben ihrer TV-Karriere teilt sie Einblicke in ihr Leben als Influencerin.

Nina Bott

Icon Vergrößern Nina Bott könnte als Teilnehmerin im Dschungelcamp 2025 dabei sein. Foto: Georg Wendt, dpa Icon Schließen Schließen Nina Bott könnte als Teilnehmerin im Dschungelcamp 2025 dabei sein. Foto: Georg Wendt, dpa

Die gebürtige Hamburgerin startete ihre Karriere 1997 mit der Rolle der „Cora Hinze“ in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und war dort acht Jahre zu sehen. Zuvor machte sie als Jugendmeisterin im Windsurfen auf sich aufmerksam. Nach ihrem Ausstieg spielte sie unter anderem in „Alles was zählt“, „Verbotene Liebe“ und weiteren Serien wie „SOKO Stuttgart“. Ab 2016 wechselte sie in die Moderation und präsentierte bis 2019 das VOX-Magazin „Prominent!“ sowie die Dokumentation „6 Mütter“.

Timur Ülker

Icon Vergrößern Packt Schauspieler Timur Ülker möglicherweise schon seine Koffer fürs Dschungelcamp? Foto: Jörg Carstensen, dpa Icon Schließen Schließen Packt Schauspieler Timur Ülker möglicherweise schon seine Koffer fürs Dschungelcamp? Foto: Jörg Carstensen, dpa

Timur Ülker wurde 1989 in Hamburg geboren. Seine Karriere als Schauspieler startete er nach einem kurzen Bundeswehreinsatz. Zunächst war er als Komparse aktiv. Später studierte er Schauspiel in Los Angeles. Bekannt wurde er durch die Rolle des Cem Arslan in „Köln 50667“. Seit 2018 spielt er Nihat Güney in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Außerdem trat er in Formaten wie „Let’s Dance“ und der „TV total Wok WM“ auf und veröffentlicht regelmäßig Musik.

Evanthia „Eva“ Benetatou

Icon Vergrößern Eva Benetato soll ins Dschungelcamp 2025 ziehen. Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn Icon Schließen Schließen Eva Benetato soll ins Dschungelcamp 2025 ziehen. Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn

Im November beeindruckte die 1992 in Griechenland geborene ehemalige Flugbegleiterin mit ihren Boxkünsten, als sie beim Event „Großes Fame Fighting 2“ in Bonn ihre Rivalin Emmy Russ im Ring besiegte. Ihren Einstieg ins Rampenlicht schaffte Eva 2019 durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“, wo sie um die Gunst von Andrej Mangold warb. Obwohl sie dort nicht als Gewinnerin hervorging, legte dies den Grundstein für ihre erfolgreiche Laufbahn im Reality-TV. Seitdem war sie unter anderem bei Formaten wie „Promi Big Brother“, „Promis unter Palmen“ und „Kampf der Realitystars“ zu sehen.