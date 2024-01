Nur fürs Dschungelcamp? Dieser Kandidat fängt vor dem Start extra mit dem Rauchen an

Die Stars haben ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, wie sie sich am besten auf das Dschungelcamp vorbereiten. Ein Kandidat fängt dafür sogar extra mit dem Rauchen an.

Das Dschungelcamp steht vor der Tür und für die Kandidaten bedeutet das rund zwei Wochen lang Ausnahmezustand. Um sich darauf bestmöglich vorzubereiten, haben die Prominenten ihre eigenen Tricks. So wollte Cora Schumacher sich noch mal die Augenbrauen aufhübschen, das ging aber gehörig schief. Auch Kandidat Mike Heiter hat einen Plan, wie er seiner Nikotinsucht auch im Dschungel frönen kann. Warum er dafür nun extra mit dem Rauchen anfängt, erklären wir im Artikel.

Dschungelcamp 2024: Mike Heiter fängt fürs Dschungelcamp extra mit dem Rauchen an

Viele Deutsche wollen sich klassischerweise im Januar von ihren Lastern befreien. Nicht so Mike Heiter, der Reality-Star möchte extra mit dem Rauchen anfangen und zwar fürs Dschungelcamp, wie RTL berichtet. Eine interessante Vorgehensweise, wenn man bedenkt, dass die Kandidaten ja mit Zigaretten rationiert werden.

Aber für Mike macht sein Plan Sinn, denn er sucht in den Glimmstängeln eine Ersatzdroge. RTL verrät er, dass er früher mal E-Zigaretten geraucht hat und vor fünf Jahren zu Nikotinpäckchen, auch Snus genannt, umgestiegen ist. Diese Päckchen werden zwischen Lippe und Zahnfleisch geschoben und so wird das Nikotin über die Schleimhäute aufgenommen. Sein Problem: Die Nikotinpäckchen darf er nicht mit in den Dschungel nehmen, Zigaretten hingegen schon. Damit er nun nicht auf Nikotin verzichten muss, ist Mike also auf Zigaretten umgestiegen.

Aber wäre das Dschungelcamp denn nicht die perfekte Gelegenheit mit dem Nikotinkonsum aufzuhören? Der 31-Jährige hält von dieser Idee gar nichts. "Das ist die unperfekteste Gelegenheit, denn im Dschungel bist du so strapaziert von deinen Nerven, wenig Essen und Schlafen und alles, da ist es glaube ich ganz gut, Nikotin zu haben", erklärt er in einem Video auf Instagram.

Nach dem Dschungel möchte er mit dem Rauchen von Zigaretten nach eigener Aussage aber wieder aufhören. Vielleicht gelingt ihm das ja, denn schmecken tut ihm das Ganze nicht. Nachdem er in einem Video auf Instagram von der Zigarette zieht, fällt sein Fazit negativ aus: "Schmeckt scheiße, ist nicht meins". Nach einem Zug fängt er an zu husten appelliert an seine Fans: "Macht das nicht". Ob sein Plan aufgehen wird, wird sich zeigen.

Übrigens: Wie bereits erwähnt, ist auch Cora Schuhmacher beim Dschungelcamp 2024 dabei. Ihr Ex-Mann Ralf wünscht ihr dafür viel Glück. Ihre Reaktion über die plötzliche Nachricht, fällt hingegen eher gedämpft aus.

Zudem ist auch die RTL-Wunschkandidatin Sarah Kern nach Australien gezogen. Ein komplizierter Kandidat zieht hingegen doch nicht ins Camp ein.