Elfjähriges Mädchen seit einer Woche vermisst: Wo ist Oksana aus Quickborn?

Seit etwa einer Woche ist die Polizei auf der Suche nach der vermissten Oksana aus Quickborn (Schleswig-Holstein). Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg wollte die Elfjährige am Dienstagabend bei einer Freundin übernachten und nächsten Tag wieder zurückkehren. Bislang sei dies nicht geschehen. Seitdem gilt die Schülerin als vermisst.

Icon Vergrößern Wer hat die elfjährige Oksana aus Quickborn gesehen? Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg Icon Schließen Schließen Wer hat die elfjährige Oksana aus Quickborn gesehen? Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Zwischenzeitlich hätten Angehörige über soziale Medien den Hinweis erhalten, dass Oksana sich in einem Bus in Pinneberg aufgehalten hatte. Als Haltestelle sei ‚Schillerstraße‘ angezeigt worden. Es ist nicht bekannt, wann genau Oksana in dem Bus mitgefahren ist. Am Montagnachmittag veröffentlichte die Polizei einen neuen Verdacht: Den Erkenntnissen der Beamten zufolge ließe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass sich das Kind im Bereich Hamburg aufhalten dürfte. Am Donnerstag hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung in dem Vermisstenfall veröffentlicht.

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0, über den Polizeinotruf 110, aber auch durch jede andere Dienststelle entgegen.