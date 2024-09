Elon Musk provoziert nach mutmaßlichem Attentatsversuch auf Donald Trump

Der Trump-Unterstützer und Milliardär Elon Musk hat mit einem provokanten Beitrag auf seiner Online-Plattform „X“ auf das mutmaßlich versuchte Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten reagiert. Dort schrieb er: „Und es versucht noch nicht mal jemand, Biden/Kamala zu ermorden.“ Hinter die Worte setzte er ein Emoticon mit einem nachdenklichen Gesicht. Kurz darauf war der Beitrag nicht mehr aufrufbar.

Tech-Milliardär Musk unterstützt den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vor der Wahl im November. Auf X macht er Stimmung gegen dessen demokratische Kontrahentin Kamala Harris. US-Präsident Joe Biden tritt nicht noch einmal an. Die Bundespolizei FBI geht nach den Schüssen in der Nähe Trumps am Sonntag von einem mutmaßlich geplanten Attentat auf den Ex-Präsidenten aus. Erst Mitte Juli war Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einer Kugel am rechten Ohr getroffen worden.

Icon Vergrößern In der Nähe des ehemaligen US-Präsidenten sind am Sonntag Schüsse gefallen. Foto: Andrew Milligan,PA Wire,dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen In der Nähe des ehemaligen US-Präsidenten sind am Sonntag Schüsse gefallen. Foto: Andrew Milligan,PA Wire,dpa (Archivbild)

Bereits nach dem TV-Duell äußerte sich Elon Musk spöttisch

Trump kehrte nach dem Vorfall in sein Anwesen Mar-a-Lago zurück, wie US-Medien berichteten. Das Anwesen ist etwa zehn Autominuten von dem Golfplatz entfernt. Er hatte sich wohl auch zum Zeitpunkt, als die Schüsse fielen, zum Golfspielen dort aufgehalten. Wenige Stunden nach dem Vorfall der sich um 14 Uhr Ortszeit ereignete, äußerte sich Trump kämpferisch: „Ich werde NIEMALS AUFGEBEN!“ Im Original: „I will NEVER SURRENDER!“, so schrieb Trump per Mail an Unterstützer, wie US-Medien berichteten. Es seien Schüsse in seiner Nähe gefallen, aber er sei „SICHER UND WOHLAUF“, teilte der republikanische Präsidentschaftskandidat mit.

Zuletzt hatte Musk spöttisch auf ein Posting von US-Superstar Taylor Swift reagiert, in der sie ihre Entscheidung mitteilte, Harris zu unterstützen. Harris und Trump liegen in Umfragen in etwa gleichauf. Beide wollen vorwiegend unentschlossene Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen. (mit dpa)