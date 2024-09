In Großbuchstaben gegen Taylor Swift: Trump wütet gegen Superstar

Donald Trump macht seinem Ärger über die Unterstützung von Vizepräsidentin Kamala Harris durch den Megastar Taylor Swift in seinem sozialen Netzwerk Luft und schrieb am Sonntag in einem Tweet in Großbuchstaben auf Truth Social: „ICH HASSE TAYLOR SWIFT.“ In dem Beitrag wurde Swifts Unterstützung nach der Präsidentschaftsdebatte am Dienstag nicht erwähnt, aber Trumps Kommentar könnte Swifts Heerscharen von Fans verärgern.

Innerhalb von 15 Stunden nach ihrer Unterstützung für Harris führte Swifts mit Spannung erwartete Ankündigung zu etwa 338.000 Besuchen auf Vote.gov, der Website zur bundesweiten Wählerregistrierung, auf die die Sängerin in einem Instagram-Story-Post verlinkt hatte. Es ist unklar, wie viele ihrer Fans sich als Wähler registriert haben.

Warum Taylor, die kinderlose Katzen-Lady, Swift nun Harris unterstützt

Swift brach ihr Schweigen zur Präsidentschaftswahl Minuten nach dem Ende der vielbeachteten Debatte zwischen Trump und Harris am Dienstag, bei der Harris in den meisten Umfragen als Siegerin hervorging. Swift kündigte in einem langen Instagram-Post mit der Unterschrift „Taylor Swift, Childless Cat Lady“ an, dass sie vorhabe, für die Vizepräsidentin zu stimmen. Dies ist eine Anspielung auf frühere Kommentare von Trumps Vizekandidat, Senator J.D. Vance, wonach das Land von einem „Haufen kinderloser Katzenladys“ regiert werde, die mit ihrem eigenen Leben und den von ihnen getroffenen Entscheidungen unzufrieden seien. Die Kommentare haben seit Wochen parteiübergreifende Gegenreaktionen ausgelöst.

„Ich stimme für @kamalaharris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, für die es meiner Meinung nach eine Kämpferin braucht, die sich für sie einsetzt. Ich denke, sie ist eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit, und ich glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden„, schrieb Swift in einem Beitrag an 284 Millionen Follower.

„Wie viele von Ihnen habe ich heute Abend die Debatte verfolgt“, schrieb Swift. „Falls Sie es noch nicht getan haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich über die anstehenden Themen und die Standpunkte dieser Kandidaten zu den Themen, die Ihnen am wichtigsten sind, zu informieren. Als Wählerin achte ich darauf, alles zu sehen und zu lesen, was ich über ihre vorgeschlagenen Richtlinien und Pläne für dieses Land finden kann.“

Trumps Reaktion auf Swift? Er lobt die Frau eines anderen Football-Spielers

Als Trump am nächsten Morgen bei Fox News auftrat, sagte er, er sei von der Unterstützung nicht überrascht, da „sie anscheinend immer einen Demokraten unterstützt“. Er sagte voraus, dass Swift „wahrscheinlich einen Preis dafür auf dem Markt zahlen“ werde, und sagte, dass er Brittany Mahomes, eine Fitness-Unternehmerin, die mit dem Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, verheiratet ist, bevorzuge. Swifts Freund, Travis Kelce, spielt ebenfalls für die Chiefs, und die Frauen sind befreundet. Brittany Mahomes hatte einen Beitrag auf Instagram über das Wahlprogramm der Republikaner für 2024 mit „Gefällt mir“ markiert.

Swift, 34, eine der beliebtesten Musikerinnen der Welt, unterstützte 2020 Joe Biden. Sie wurde in Pennsylvania geboren, einem entscheidenden Swing-Staat.

Steven Cheung, Sprecher der Trump-Kampagne, wurde gebeten, sich zu dem Beitrag des ehemaligen Präsidenten zu äußern, und antwortete mit einem Link zu den Ergebnissen einer ABC-IPSOS-Umfrage, die die Kampagne am Sonntagmorgen getwittert hatte. Dabei gaben 81 Prozent der befragten Erwachsenen an, dass Swifts Unterstützung für sie keinen Unterschied mache, während 13 Prozent angaben, dass sie Harris aufgrund dessen weniger wahrscheinlich unterstützen würden, und sechs Prozent gaben an, dass sie Harris eher unterstützen würden. Diejenigen, die negativ antworteten, waren laut der Umfrage überwiegend Trump-Anhänger. Dieselbe Umfrage ergab, dass Harris bei der Wahl nur einen leichten Vorsprung vor Trump habe, aber mit großem Abstand Gewinnerin der Debatte sei.

Als Trumps Beitrag am Sonntag im Internet für Aufsehen sorgte, antwortete Verkehrsminister Pete Buttigieg mit einem Tweet: „Katzen! Hunde! Gänse! Laura Loomer! Jetzt greift er Taylor an!“ Dies war ein Hinweis auf die falschen Behauptungen von Trump und Vance, dass haitianische Einwanderer in Ohio die Haustiere ihrer Nachbarn essen würden, und auf die Verbindung des Ex-Präsidenten zu einer rechtsextremen Provokateurin, die rassistische Äußerungen gemacht hat. Eine Sprecherin von Swift reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Swift setzt sich seit langem für liberale Anliegen ein, darunter LGBTQ+-Rechte und Waffenkontrolle, und hat rassistische Ungerechtigkeit verurteilt. Während der Zwischenwahlen 2018 unterstützte sie zwei demokratische Kandidaten in ihrem derzeitigen Heimatstaat Tennessee und sagte, sie sei entsetzt über die Ablehnung der LGBTQ+-Rechte und des Violence Against Women Act, der sich mit häuslicher Gewalt und Stalking befasst, durch die republikanische Senatorin Marsha Blackburn.

