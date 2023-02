Zahl der Toten nach Erdbeben in Türkei und Syrien steigt auf über 8000

Auch zwei Tage nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. Zehntausende Helfer versuchen noch immer, Verschüttete lebend zu finden.

Zwei Tagen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien mit Tausenden Toten schwindet die Hoffnung, noch Überlebende in den Trümmern eingestürzter Häuser zu finden. Auch in der Nacht zum Mittwoch suchten Rettungskräfte und Angehörige weiter nach Verschütteten. Die Bergungsaktivitäten in den Erdbebengebieten liefen immer noch auf Hochtouren, wie der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am späten Dienstagabend mitteilte. "Diese Arbeiten werden fortgesetzt, bis wir den letzten Bürger unter den Trümmern erreicht haben."

16.150 Rettungs- und Suchteams mit insgesamt 60.000 Helfern sind laut Oktay im Einsatz. Sie seien in alle betroffenen Provinzen und Bezirke entsandt worden. In der Nacht auf Mittwoch wurden internationale und lokale Teams vor allem in die Provinzen Adiyaman, Hatay und Kahramanmaras gebracht.

Die Retter kämpfen zudem mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Das Wetter klarte sich aber auf – weiterer Schneefall oder Regen ist dem Wetterdienst zufolge in den betroffenen Gebieten vorerst nicht zu erwarten. Auch vielen Überlebenden machen die eisigen Temperaturen zu schaffen. Viele der Betroffenen haben kein Dach mehr über dem Kopf.

Erdbeben in Türkei und Syrien: Zahl der Toten steigt auf über 8000

Für viele Menschen kam jede Hilfe zu spät. Die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter an. In der Nacht auf Mittwoch lag die Zahl der Todesopfer laut den Behörden bei mehr als 8160. Fast 40.000 Menschen sollen verletzt worden sein. Alleine in der Türkei gibt es Oktay zufolge mindestens 5894 Tote zu beklagen und mehr als 34.810 Verletzte. In Syrien starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium sowie der Rettungsorganisation Weißhelme 2270 Menschen. Verletzte werden teilweise zur Behandlung in die Millionenmetropole Istanbul gebracht, wie der Sender NTV berichtete. Dazu werde der für den zivilen Luftverkehr stillgelegte Atatürk-Flughafen genutzt.

Retter in Syrien vermuten, dass noch immer Hunderte Familien unter den Trümmern begraben sind. Eines der am schwersten betroffenen Gebiete ist die von Rebellen kontrollierte Region Idlib, in der sich staatliche Nothilfe wegen der verfeindeten Kräfte im Bürgerkrieg schwierig gestaltet. Nach mehr als elf Kriegsjahren kontrollieren die Regierungstruppen des Machthabers Baschar al-Assad wieder rund zwei Drittel Syriens.

Nach Erdbeben in Türkei: Frau nach 52 Stunden unter Trümmern lebend geborgen

In der Südosttürkei haben Rettungskräfte eine Frau 52 Stunden nach dem schweren Erdbeben lebend unter den Trümmern geborgen. Bilder von NTV zeigten am Mittwoch, wie die Einsatzkräfte in der Provinz Kahramanmaras die Frau auf einer Trage zum Krankenwagen brachten. Sie ist demnach 58 Jahre alt und aus einem eingestürzten Hotel geborgen worden. Die Provinz Kahramanmaras wurde schwer vom Beben getroffen, dort lag das Epizentrum.

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,7 bis 7,8 hatte am frühen Montagmorgen das Gebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Am Mittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,5 in derselben Region. Tausende Gebäude stürzten ein. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst langsam deutlich. (mit dpa)