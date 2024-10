Frau stirbt auf Mallorca wohl nach Sturz in Müllcontainer

Eine 24-Jährige Frau, die seit Tagen auf Mallorca als vermisst gilt, soll zwischen Tonnen von Müll gestorben sein. Das vermuten die mallorquinischen Behörden, wie die Mallorca Zeitung und das Mallorca Magazin berichten. Demnach gehe die Nationalpolizei davon aus, dass ihre Überreste in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt wurden. Gestorben sei sie vermutlich schon vor Eintreffen in der Anlage.

Die in Argentinien geborene Frau wird seit einer durchfeierten Nacht vor zwei Wochen vermisst. Ihre Spuren verlieren sich bislang an einem Müllcontainer. Hier wurde eine Tasche der Frau gefunden, zudem gibt es Videoaufnahmen, die sie an dem Container zeigen. Das Signal ihres Handys wurde zuletzt gegen 23 Uhr geortet, später konnte man es in der Müllverbrennungsanlage orten.

Vermisste auf Mallorca: Spuren führen in Müllcontainer von Palma de Mallorca

Nach Annahmen der Ermittler deuten die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass die Frau beim Versuch, möglicherweise ihr in den Container gefallenes Handy oder einen anderen Gegenstand aus dem Müll zu holen, selbst hineingefallen ist. Im betrunkenen Zustand habe sie sich nicht mehr aus dem Container befreien können. Dort sei sie demnach gefangen gewesen, bis der Container am Morgen mit ihr darin geleert in einen Müllwagen wurde.

Im Müllwagen seien die Überlebenschancen dann gleich null: Sauerstoff gibt es im Inneren nicht, zudem wird der Inhalt von einer Presse zusammengedrückt. Der Wagen transportierte den Müll anschließend zur Müllverbrennungsanlage. Beim Transport des Mülls wurde nach bisherigen Erkenntnissen zwar nichts entdeckt, jedoch haben die Ermittler inzwischen Überreste menschlicher Knochen inmitten des verbrannten Mülls gefunden. Ob es sich dabei um die Knochen der Vermissten handelt, ist noch ungeklärt.

Sollten sich die Annahmen der Polizei bewahrheiten, wäre auch klar, dass die 24-Jährige nicht Opfer eines Verbrechens wurde. Verbindungen zum Vermisstenfall Malén O. schloss der leitende Ermittler aus, wie das Mallorca Magazin berichtet. Das mit der aktuell Vermissten befreundete Mädchen war 2013 verschwunden, ihr Fall ist bis heute ungeklärt. Die aktuell Vermisste besuchte zuletzt eine Berufsschule, ihre womöglich letzte Nacht verbrachte sie im Ausgehviertel Santa Catalina von Palma de Mallorca.