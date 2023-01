Neue EU-Verordnung: Insekten werden in Lebensmitteln zugelassen

Insekten in Lebensmitteln. Dieses Szenario wird durch eine neue EU-Verordnung zur Realität. Ein Überblick darüber, welche Insekten in unserem Essen landen dürfen.

Wenn das neue Jahr beginnt, dann ist auch das Dschungelcamp nicht mehr fern. Mitte Januar beginnt die Reality-TV-Sendung, bei der sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch ansehen, wie die Kandidaten bei Dschungelprüfungen Insekten essen müssen. An Insekten im eigenen Essen denken dabei wohl die wenigsten. Es handelt sich allerdings um eine Vorstellung, an welche sich alle EU-Bürgerinnen und -Bürger gewöhnen müssen. Die Europäische Kommission hat nun nämlich eine neue Regelung für Lebensmittel zugelassen.

EU-Verordnung: Insekten in Lebensmitteln zugelassen

Insekten stellen eine nachhaltige und gute Quelle für Proteine dar. So weit, so bekannt. Nun hat die EU dafür gesorgt, dass Lebensmittel aus dem Bereich "Novel Foods" zugelassen werden. Zu Deutsch bedeutet das so viel wie "neuartige Lebensmittel". Sie sollen Alternativen zu konventionellen Produkten darstellen. Das gilt vor allem für ihre Eigenschaft als Proteinquelle.

Insekten stehen immer wieder im Zentrum der "Novel Food"-Branche. Selbiges gilt für Hülsenfrüchte. Die EU lässt nun einige neue Lebensmittel zu, welche Insekten beinhalten. Zuvor wurden sie einer intensiven Sicherheitsprüfung unterzogen, welche durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) durchgeführt wurde. Die neuen Zutaten für Lebensmittel lesen sich gewöhnungsbedürftig.

Zulassung in Lebensmitteln: Diese Insekten können künftig in unserem Essen sein

Getreideschimmelkäfer: In Zukunft können Larven des Getreideschimmelkäfers in Snacks (keine Chips), Cerealien und Back- und Teigwaren untergebracht werden. Dafür müssen sie in einer pulverisierten, getrockneten, gefrorenen oder pastenartigen Form sein. Die offizielle Bezeichnung für die neue Zutat, die auf den Verpackungen steht, kann in zwei Varianten ausfallen: "Getrocknete Larven/Pulver aus Larven von Alphitobius diaperinus (Getreideschimmelkäfer)" oder "gefrorene Larven/Paste aus Larven von Alphitobius diaperinus (Getreideschimmelkäfer)".

Hausgrille : In Back- und Teigwaren, Schokoladenerzeugnissen und bierähnlichen Getränken können künftig Hausgrillen auftauchen. Die Insekten dürfen in einigen Lebensmitteln verwendet werden, wenn sie zu Pulver verarbeitet wurden. Auf den Produkten taucht dann folgender Hinweis auf: "teilweise entfettetes Pulver aus Acheta domesticus ( Hausgrille )"

In Back- und Teigwaren, Schokoladenerzeugnissen und bierähnlichen Getränken können künftig auftauchen. Die dürfen in einigen verwendet werden, wenn sie zu Pulver verarbeitet wurden. Auf den Produkten taucht dann folgender Hinweis auf: "teilweise entfettetes Pulver aus domesticus ( )" Fermentiertes Erbsen- und Reisprotein: Ein Protein-Pulver aus Erbsen und Reis kann mithilfe von Shiitake-Pilzen fermentiert werden. In dieser Form darf es durch die neue EU-Verordnung in Fleischerzeugnissen, Fleischersatzprodukten, Cerealien und Backwaren verwendet werden.

Ein Protein-Pulver aus Erbsen und Reis kann mithilfe von Shiitake-Pilzen fermentiert werden. In dieser Form darf es durch die neue EU-Verordnung in Fleischerzeugnissen, Fleischersatzprodukten, und verwendet werden. Vitamin-D2-Pilzpulver: Ein Pilzpulver mit Vitamin D2 darf künftig als Nahrungsergänzungsmittel in einer Reihe von Lebensmitteln verwendet werden. Beispielsweise in Säften, Suppen, Getreideriegeln und Cerealien . Es gelten Höchstwerte.

