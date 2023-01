EU-Verordnung für Lebensmittel: Was ist Novel Food?

Novel Food ist in aller Munde. Das hat auch damit zu tun, dass Insekten den Weg in unsere Lebensmittel gefunden haben. Doch worum handelt es sich bei den neuartigen Lebensmitteln.

Die Europäische Union (EU) hat mit einer Zulassung von Lebensmitteln, die unter den Begriff "Novel Food" fallen, für Aufsehen gesorgt. In Zukunft dürfen unter anderem Insekten in Lebensmitteln enthalten sein. Das hat die EU-Kommission beschlossen. Doch was genau versteht man unter Novel Food? Und welche Lebensmittel fallen unter den Begriff? Eine Erklärung.

Was ist Novel Food? Definition und Erklärung

Novel Food heißt ins Deutsche übersetzt so viel wie "neuartige Lebensmittel". Um genau solche handelt es sich auch. Unter Novel Food fallen in der EU alle Lebensmittel, welche vor einem Stichtag in einem nicht nennenswert Umfang zum Verzehr im Handel waren. Der Stichtag stellt den Tag dar, an dem die Novel-Food-Verordnung der EU in Kraft getreten ist.

In der EU-Verordnung für neuartige Lebensmittel werden alle Lebensmittel als Novel Food definiert, "die vor dem Stichtag 15. Mai 1997 noch nicht in nennenswertem Umfang in der EU für den menschlichen Verzehr verwendet worden sind und bestimmten, in der genannten Verordnung aufgeführten Lebensmittelgruppen zugeordnet werden können."

Welchen Zweck hat die Novel-Food-Verordnung der EU?

Durch die Novel-Food-Verordnung will die EU verhindern, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Risiken ausgesetzt werden. Bislang nicht verzehrte Lebensmittel brauchen eine Genehmigung, um in der EU zugelassen zu werden. Um diese zu erlangen, muss jedes Novel Food einige Tests und eine umfassende gesundheitliche Bewertung bestehen.

Beispiele für Novel Food

Unter anderem Lebensmittel, welche einer der folgenden Gruppierungen zugeordnet werden kann, werden als Novel Food eingestuft:

exotische Früchte und Samen

Lebensmittel mit unbekannter Molekularstruktur

mit unbekannter Molekularstruktur neue Mikroorganismenkulturen

Novel-Food-Verordnung: So wird Novel Food definiert

Aus der Novel-Food-Verordnung ist zu entnehmen, dass neuartige Lebensmittel durch folgende Kriterien definiert werden. Es handelt sich um Lebensmittel und Lebensmittelzutaten...

...die mit gezielt modifizierter oder neuer primären Molekularstruktur auf den Markt kommen sollen.

...die aus Algen, Pilzen oder Mikroorganismen bestehen oder aus diesen isoliert werden.

...die aus Pflanzen bestehen oder aus Pflanzen isoliert werden.

...die aus Tieren isoliert werden.

...die durch ein nicht übliches Verfahren hergestellt werden.

Zulassung von Novel Food: Beispiele für Lebensmittel, die in der EU zugelassen wurden

Die EU lässt immer wieder Novel Food, welches eingehend geprüft wurde, zu. Unter den Zulassungen befanden sich in den letzten Jahren unter anderem folgende Lebensmittel:

Vitamin K2

Chiasamen

Krill-Öl

DHA- und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium

UV-behandelte Pilze

Dihydrocapsiat

Sucromalt

getrocknete Mehlkäferlarven (Tenebrio molitor)

Guargummi

Zink-L-Pidolat

Extrakt aus Weizenkleie

gefriergetrocknete Mikroalgen (Art Tetraselmis chuii)

Ist CBD ein Novel Food?

Cannabidiol (CBD) wurde vor dem 15. Mai 1997 nicht nennenswert verzehrt. Die Europäische Kommission stuft die Einzelsubstanz daher als Novel Food ein. Es bedarf einer Zulassung durch die Novel-Food-Verordnung.

Ist Spirulina ein Novel Food?

Spirulina stellen, genau wie Chlorella, eine Form von Mikroalgen dar. Diese wurden vor dem Stichtag kaum in der EU verzehrt, weswegen sie als Novel Food zu sehen sind. Als "Superfood" haben sie allerdings seit einigen Jahren viele Fans gewonnen.

Sind Insekten Novel Food?

Insekten und insektenhaltige Lebensmittel gelten im europäischen Raum als Novel Food. Durch eine neue EU-Genehmigung finden viele Lebensmittel rund um Insekten bald den Weg auf den Markt.