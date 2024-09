Achterbahn "Blue Fire" im Europa-Park bleibt während Fahrt unerwartet stehen

Für die meisten Achterbahnfans ist es wahrscheinlich keine schöne Vorstellung, bei der Fahrt plötzlich steckenzubleiben. Im Europa-Park Rust ist das aber am Mittwoch passiert. Die Achterbahn „Blue Fire“ ist seitlich geneigt stehen geblieben. Nach Auskunft eines Sprechers des Freizeitparks kam der Zug beim ersten Anstieg zum Stillstand.

Achterbahn „Blue Fire“ stehen geblieben – Fahrgäste können am Boden aussteigen

„Ein Zug der Achterbahn konnte gegen 13.00 Uhr aufgrund zu geringer Energie beim Launch den ersten Anstieg nicht überwinden und kam dort zum Stillstand“, so der Sprecher. Die Bahn konnte aber planmäßig zurückgefahren werden, sodass die Fahrgäste sie am Boden verlassen konnten. „Es kam zu keiner Zeit zu einer gefährlichen Situation. Die Sicherheit und das Wohl der Gäste stehen für den Europa-Park jederzeit an erster Stelle.“

Nach dem Zwischenfall konnte die „Blue Fire“ nach Angaben des Freizeitparks wieder in Betrieb genommen werden. Über die Ursache ist nichts bekannt. Starke Winde stünden mit dem Zwischenfall nicht im Zusammenhang.

Nicht der erste Zwischenfall mit Achterbahn „Blue Fire“ im Europa-Park

Nicht zum ersten Mal lief mit der Achterbahn „Blue Fire“ nicht alles rund. Im April hatte die Achterbahn eine Kurve nicht geschafft und war viermal wieder zurückgerollt. Nach dem Katapultstart habe es der Zug wegen zu geringer Geschwindigkeit nicht über den ersten Hügel geschafft, sei zurückgerollt und planmäßig abgebremst worden. Laut dem Freizeitpark kämen sogenannte Rollbacks unregelmäßig und selten vor. Damals wurden technische Gründe ausgemacht. Die Achterbahn wurde nach wenigen Minuten und kurzen Wartungsarbeiten wieder geöffnet worden.

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark. Im vergangenen Jahr wurde die Vorjahres-Rekordzahl von über sechs Millionen Besucherinnen und Besuchern noch übertroffen – eine genaue Zahl nannte Gesellschafter Jürgen Mack nicht. Die Freizeitanlage nördlich von Freiburg beschäftigt rund 5000 Menschen. Laut Onlinebuchungssystem kostet ein Standardtagesticket in der neuen Saison mindestens 61,50 Euro. (mit dpa)