Saisonstart 2024 in den Freizeitparks

Jetzt geht es wieder los: Die Freizeitparks haben Saisonstart. Was LEGOLAND®, Europa-Park und skywalk allgäu neu zu bieten haben, erfahren Sie hier.

Mit Hörmann Reisen komfortabel zum neuen Achterbahn-Erlebnis und über 100 Attraktionen im Europa-Park in Rust

Das Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust startet ab dem 23. März 2024 in den Frühling. Wer ganz bequem und komfortabel dorthin kommen möchte, ist bei Hörmann Reisen richtig. Der Busreisespezialist bietet regelmäßig Ein- oder Zwei-Tages-Fahrten an, um bequem und komfortabel in Deutschlands größten Freizeitpark zu kommen.

Mit Hörmann Reisen kommt man regelmäßig nach Rust und kann dort beispielsweise ein neues, einzigartiges Achterbahn-Erlebnis im Europa-Park erleben. Foto: Europa-Park

Neue Multi Launch Coaster „Voltron Nevera powered by Rimac“

Mit über 100 Attraktionen und Shows bietet der Europa-Park zahlreiche Highlights. In der Sommersaison 2024 entdecken die Besucherinnen und Besucher dort erstmals den Themenbereich Kroatien. Hier bietet der neue Multi Launch Coaster „Voltron Nevera powered by Rimac“ ein außergewöhnliches und einzigartiges Achterbahn-Erlebnis. Zudem kehren die beliebten Familien-Attraktionen „Alpenexpress Enzian“ und „Tiroler Wildwasserbahn“ zurück.

Spektakuläre und familienfreundliche Attraktionen, beeindruckende Shows und abwechslungsreiche Gastronomie – im Europa-Park kommt jeder auf seine Kosten. Darüber hinaus bieten die Wasserwelt Rulantica und die Virtual-Reality-Experience YULLBE Vergnügen für die ganze Familie. Eine außergewöhnliche Sinnesreise erleben die Gäste bei der Restaurant-Weltneuheit Eatrenalin. Die sechs parkeigenen 4-Sterne Superior Erlebnishotels und das Camp Resort machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Kurzurlaub.

Wilder Wald und Weitblick - skywalk allgäu – Abenteuer für Groß und Klein

Der ganzen Familie macht es Spaß, den Baumwipfelpfad im skywalk allgäu zu besuchen. Foto: Heimplaetzer Werbefotografie

Stufe um Stufe wird das Vogelgezwitscher immer lauter auf dem Baumwipfelpfad in der Wald Abenteuerwelt skywalk allgäu in Scheidegg. Von hier oben, aus bis zu 40 Metern Höhe, warten traumhafte Ausblicke in die frühlingshafte Landschaft. Die Löwenzahn-Wiesen lassen die Allgäuer Berge und den funkelnden Bodensee noch mal in einem anderen Licht erstrahlen.

Auf Höhe des Waldbodens befindet sich unter anderem der große Abenteuerspielplatz, der Barfußpfad, ein Streichelzoo und eine klackernde Kugelbahn durch den Wald. Interaktive Stationen sorgen im Naturerlebnispark für magische Momente, Eltern und Kinder werden die gemeinsam verbrachte Zeit lange in Erinnerung bleiben.

Lesen Sie dazu auch

skywalk-allgaeu.de

PEPPA PIG Park Günzburg eröffnet mit Papa Wutz’ Achterbahn

Die kleinsten Gäste erwartet bald der PEPPA PIG Park in Günzburg. Foto: LEGOLAND® Deutschland

Großartiges erwartet kleine und große Besucherinnen und Besucher in den Abenteuerwelten des LEGOLAND® Deutschland Resorts in Günzburg. Nur Schritte davon entfernt eröffnet zu Pfingsten der PEPPA PIG Park.

Dort wird es insgesamt fünf Fahrattraktionen und sieben verschiedene Themenspielplätze geben. Darunter die PAPA WUTZ’ Achterbahn – ein erstes echtes Achterbahnerlebnis für Klein- und Vorschulkinder. Ab Mitte Mai können Familien in die Welt von Peppa eintauchen, das Baumhaus des kleinen Schweinchens erkunden, auf Opa Kläffs Piratenboot mitfahren und über den Matschpfützen-Spielplatz hüpfen.

„Im PEPPA PIG Park stehen Familien mit Vorschulkindern im Mittelpunkt. Wir schaffen einen Ort, an dem unsere jüngsten Gäste wundervolle Momente mit dem weltweit beliebten Schweinchen PEPPA WUTZ erleben können. Alle Attraktionen und Erlebnisse werden darauf ausgerichtet sein, die Bedürfnisse und Vorlieben der Kleinen zu erfüllen“, erklärt Manuela Stone, Geschäftsführerin des LEGOLAND Deutschland Resort.

Für Vorschulkinder gut geeignet

Eines der großen Highlights: Eine echte Achterbahn für Vorschulkinder. Mit Papa Wutz, am Steuer seines roten Autos, sausen die kleinen Gäste zwei Runden über eine aufregende, aber kindgerechte Strecke. Selbst die kleinsten Peppa Fans können dieses neue Abenteuer gemeinsam mit ihrer besten Freundin erleben.

Ein weiteres Highlight des PEPPA PIG Parks in Günzburg ist die LEGO DUPLO PEPPA PIG Playzone. Ein einzigartiges Erlebnis, exklusiv im PEPPA PIG Park Günzburg. Hier können Kinder ihre eigenen Peppa-Geschichten mit LEGO DUPLO kreativ zum Leben erwecken.

Bereits am Eingang laden Peppa und ihre Freundin Luzie kleine Gäste zu einem unvergesslichen Fotoerlebnis ein. Perfekt für ein Erinnerungsfoto, das garantiert einen Ehrenplatz im Kinderzimmer bekommt.

PEPPAPIGPark.de

(pm/bif)