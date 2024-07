Versprechen, Stolpern, Erstarren: Das waren die bisher größten Aussetzer von Joe Biden

Joe Biden ist mit seinen 81 Jahren nicht nur der älteste amtierende Präsident der USA, er strebt sogar noch eine weitere Amtszeit bis Ende 2028 an. Gleichzeitig wird sein Gesundheitszustand immer öfter von politischen Gegnern, aber inzwischen auch aus den eigenen Reihen, infrage gestellt. Das wird bekräftigt von Aussetzern des Präsidenten bei Reden, Debatten und öffentlichen Auftritten, die sich in den vergangenen Jahren gehäuft haben. Hier gibt es eine Auswahl.

Präsident Biden stolpert auf der Treppe und hat einen Versprecher

1. Im März 2021 stolpert der neu amtierende Präsident gleich dreimal, als er die mit rotem Teppich ausgelegte Treppe zu seinem Privatjet erklimmt, um nach Atlanta zu fliegen. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte nach dem Vorfall, dass die Stürze an dem starken Wind gelegen hätten.

2. Bei einer Pressekonferenz im März 2021 stellt sich Biden den Fragen der Reporter, verliert aber schnell den Faden und murmelt: „Wenn Ihnen etwas lieb und teuer ist, das Sie, äh, ähm, gerne können möchten, ähm....I“ Nach einer kurzen Pause beendet er den Satz mit „anyway“, was so viel bedeutet wie „wie dem auch sei“, schließt die Augen und wirkt überfordert.

Joe Biden will die USA in einem Wort beschreiben und geht damit viral

3. 2022 will Joe Biden Amerika in einem Wort beschreiben und geht dadurch viral. Bei einer Rede vor dem weißen Haus sagt Biden, dass man Amerika mit einem einzigen Wort definieren könne, das Wort klinge dann aber nach „Asufutimaehaehfutbw.“ Der Zungenbrecher wird in kürzester Zeit millionenfach angeklickt, auf T-Shirts gedruckt und viele rätselten, welches Wort Biden da wohl sagen wollte.

4. Bei einer Konferenz zur Ernährungssicherheit im September 2022 fragt Joe Biden mehrfach nach Jackie Walorski. “Jackie, wo bist du? Wo ist Jackie?”, erkundigte sich der US-Präsident auf Englisch. Die Kongressabgeordnete war einen Monat zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Später entschuldigte sich der Präsident für den Vorfall.

Präsident Bidens Alter und Gesundheitszustand bereiten vielen Sorgen

5. Bei einer Wahlkampfkundgebung im November 2021 spricht Biden vom Krieg im Irak, während er den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine meint. Beim Verbessern passiert ihm ein weiterer Fehler - er habe an den Irak gedacht, weil dort sein Sohn Beau starb. Tatsächlich starb dieser an Krebs, sechs Jahre, nachdem er aus dem Irak zurückgekehrt war. Dies war nicht das einzige Mal, dass Biden den Krieg in der Ukraine mit dem Irak verwechselte. Auch im Juni 2023 sprach er von dem russischen Angriff auf den Irak.

6. Ebenfalls im Juni 2023 stolpert und fällt Biden bei einer Veranstaltung der US-Air-Force über einen kleinen Sandsack. Der Präsident hatte sichtlich Schwierigkeiten, danach wieder auf die Beine zu kommen. Er hatte sich jedoch nicht verletzt und witzelte später, dass er „sandbagged“, also von einem Sandsack niedergeschlagen, wurde.

7. Bei einem Wahlkampfevent im Februar 2024 kam Biden mit europäischen Politikern durcheinander: „Ich habe mich hingesetzt und ich habe gesagt: ‚Amerika ist zurück.‘ Und Mitterand aus Deutschland - ich meine aus Frankreich - hat mich angesehen...“ Eigentlich sprach Biden vom französischen Präsident Macron.

Joe Biden wirkt verwirrt im TV-Duell gegen Donald Trump

8. Während einer Musik-Performance im Weißen Haus wirkt Biden plötzlich wie eingefroren, während seine Vizepräsidentin Harris und andere Parteimitglieder neben ihm sich rhythmisch zur Musik bewegen. Biden sagt selbst, er habe sehr aufmerksam dem Gospelsänger zugehört.

9. Die Debatte um Bidens gesundheitliche Eignung für das Amt des Präsidenten wurde insbesondere durch seinen Auftritt bei der ersten Präsidentschaftsdebatte gegen Donald Trump weiter befeuert. Während Trump, der selbst auch schon 78 ist, selbstbewusst sprach und dabei viel log, schaffte es Biden nicht, ihm Paroli zu bieten. Er wirkte fahrig, teilweise sprach er völlig unverständlich. Er begründete sein Verhalten nach der Debatte mit einer Erkältung und Jetlag.

Joe Biden verwechselt auf Nato-Gipfel Selenskyj mit Putin

Bei seiner Rede am letzten Tag des Nato-Gipfels stand Biden nach dem Debakel bei der Wahldebatte besonders unter Beobachtung. Biden wirkte dort deutlich souveräner, am Ende passierte aber doch noch ein Versprecher: Er stellte den ukrainischen Präsidenten Selenskyj irrtümlicherweise als Putin vor. Kurz darauf verwechselte er auch noch seine Vize-Präsidentin Kamala Harris mit Donald Trump.