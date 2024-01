Dschungelcamp: RTL+ Server brechen zusammen - das war der Grund

Am Sonntagabend sind die Server des Streamingdienstes RTL+ zusammengebrochen, Dschungelcamp-Zuschauer konnten die Sendung nicht mehr sehen. Aber warum?

Der Sonntagabend stand für Dschungelcamp-Fans unter keinem guten Stern. Denn der Sender RTL, der die Show mit dem Stern im Logo sendet, hatte wohl mit allerlei Herausforderungen zu kämpfen. Die Kult-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zieht dieses Jahr wieder ein großes Publikum vor die Bildschirme.

Doch allzu begeistert dürfte es von der Sendung am dritten Tag nicht sein: Am Ende des Abends brachen die Server vom Streamingdienst RTL+ zusammen. Fast 300.000 Meldungen gingen insgesamt bei Netzwelt ein, wo Nutzerinnen und Nutzer technische Störungen melden können.

Probleme beim Dschungelcamp-Stream: Was war der Grund?

Die erste Enttäuschung für einige Fans dürfte bereits vor einigen Tagen die Ankündigung von RTL gewesen sein, dass die Sendung am Sonntag nur 40 Minuten dauern werden, um der National Football League (NFL) zu weichen. Die Livesendung dauerte nur bis 20.55 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Kurz vor Sendebeginn kamen dann neue Infos von RTL: Erstmals in der Geschichte von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' werde die Schatzsuche im Anschluss bei der Begleitsendung "Die Stunde danach" auf RTL+ zu sehen sein. Ein Teil des Dschungelcamp-Programms sollte also nach der linearen Sendung im Streamingdienst des Senders zu sehen sein.

Die Fans mussten also umziehen, um die Sendung weiterzusehen. Doch vorher wurde noch verkündet, welche Kandidatin das Dschungelcamp am dritten Tag verlässt - eine Nachricht, die einige Zuschauer und Teilnehmer schockierte und enttäuschte. Eine Begründung für das Verlassen wurde im Fernsehen nicht genannt.

Kein Wunder also, dass viele Zuschauer nach dem Folgenende im linearen Fernseher anschließend zu RTL+ wechseln wollten: Einige erhofften sich wohl mehr Informationen zum Ausstieg der Kandidatin sowie die Schatzsuche, die im Fernsehen nicht gezeigt wurde. Das erwies sich als fatal für die Kapazitäten des Streamingdienstes.

Lesen Sie dazu auch

RTL+ Server brechen zusammen: Zu viele Dschungelcamp-Fans gleichzeitig

Die Plattform brach wohl wegen des großen Interesses komplett zusammen. Statt der Sendung sahen die Zuschauer nur die Fehlermeldung "RTL+ kann nicht geladen werden. Warte kurz und lade die Seite erneut". Eine Sprecherin der Sendergruppe teilt der Deutschen Presse-Agentur (dpa) noch am selben Abend mit, aufgrund einer "extrem hohen zeitgleichen Nutzung" sei es trotz aller Vorbereitungen zu einer Überlastung mehrerer Systeme gekommen. Man arbeite daran, das Problem zu beheben und bitte die Fans des Dschungelcamps und American Footballs NFL um ein wenig Geduld.

Doch da war es wohl schon zu spät: In den sozialen Medien beschwerten sich zahlreiche Zuschauer über die Panne. Ein Fan wandte sich bei der Plattform X, ehemals Twitter, öffentlich an RTL und empfahl "Ich weiß nicht, ob ihr von dieser tollen Internet-Seite namens Youtube gehört habt. Da kann man auch live streamen. Kann ich empfehlen. Vor allem, wenn eure Seite nicht geht." Auf Instagram kommentierten User "Die 40min IBES am Sonntag hätte man sich auch sparen können" oder "Bin echt enttäuscht!"

Übrigens: Wer die Pannen-Sendung vom Sonntag nochmal in Ruhe sehen möchte, kann dies als Wiederholung oder im Stream tun. Hier erfahren Sie alle Sendetermine vom Dschungelcamp 2024. Echten Fans empfehlen wir außerdem unseren Dschungelcamp-Liveticker.