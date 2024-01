Dschungelcamp 2024: Nur 40 Minuten lang - warum RTL zwei Folgen extrem einkürzt

Dschungelcamp-Fans müssen stark sein: zwei Folgen der beliebten Show sollen nur 40 Minuten lang sein. Warum das so ist und wann die Kurzfolgen ausgestrahlt werden, lesen Sie in diesem Artikel.

Mit dem Start von 2024 wartet auch eine neue Staffel Dschungelcamp auf Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn wie RTL mitteilte, geht "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" bereits am 19. Januar 2024 los.

Und klar sind auch schon zwei Kandidaten, die sich dem Kampf um die Dschungelkrone stellen werden: Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher und Schauspieler Heinz Hoenig.

Doch nun müssen Dschungelcamp-Fans stark sein, denn es gibt einen kleinen Wehrmutstropfen: Zwei Folgen sollen extrem eingekürzt werden. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Dschungelcamp 2024: Zwei Folgen nur 40 Minuten lang

Zwei der Folgen der beliebten Sendung sollen nur 40 Minuten lang sein. Das berichtet Watson. Dabei hatte sich zunächst alles sehr rosig angehört: Der Dschungelcamp-Staffelstart soll in der XXL-Version zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Das bedeutet drei Stunden volle Dröhnung aus dem australischen Dschungel.

Doch beim Blick auf die Sendetermine fällt auf: Zwei Sendungen sind deutlich kürzer als die restlichen. Am 21. und am 28. Januar 2024, also jeweils an den Sonntagen, sollen nur kurze Eindrücke aus Australien gezeigt werden. Dafür jedoch wieder zur Primetime um 20.15 Uhr.

Dschungelcamp 2024: NFL-Play Offs Grund für Kurzfolgen

Grund für die Kurzfolgen sind laut Watson demnach die NFL-Play Offs, die ab 20.55 Uhr bei RTL zu sehen sein werden. Auch nach den Spielen soll dann nicht mehr aus Australien gesendet werden, wie Watson auf Nachfrage bei RTL erfuhr.

Allerdings bleibt es bei den beiden Kurzfolgen. Die anderen Dschungelcamp-Folgen sollen wie gewohnt ausgestrahlt werden, bis am 4. Februar 2024 dann eine neue Dschungel-Königin oder ein neuer Dschungel-König gekührt wird. Einen Tag später soll es dann übrigens bereits das große Wiedersehen der Dschungel-Teilnehmenden geben.

