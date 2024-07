Meteor am Himmel über New York City beobachtet

Ein Feuerball hat am Dienstag den Himmel über New York City erleuchtet und für großes Aufsehen unter den Bewohnern der Metropole gesorgt. Wie die US-amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa bestätigte, handelte es sich bei dem Himmelskörper um einen Meteor, also einen Gesteinsbrocken, der in der Atmosphäre verglüht. Dementsprechend ging von dem Meteor auch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung aus.

Meteor fliegt mit 61.000 Kilometern pro Stunde über New York City

Gegen elf Uhr (Ortszeit) am Dienstag gingen die ersten Berichte über einen Feuerball am New Yorker Himmel ein, der wohl auch noch in den Bundesstaaten Delaware, Pennsylvania und Maryland zu sehen war. Wie der Nachrichtensender NBC berichtet, wurde der Feuerball zunächst über dem New Yorker Hafen gesichtet und flog laut Nasa mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 61.000 Kilometern pro Stunde in Richtung Westen, bevor er über New Jersey verglühte.

Einige Augenzeugen sprachen lokalen Medien zufolge auch von Erschütterungen, die an ein leichtes Erdbeben erinnerten. Laut Nasa dürften diese jedoch von einer gleichzeitig stattfindenden Militärübung stammen. Wie die US-Weltraumbehörde weiter mitteilte, seien Meteore wie jener, der nun über New York verglühte, nicht größer als rund 30 Zentimeter im Durchmesser. Größere Gesteinsbrocken, die nicht in der Atmosphäre verglühen und auf die Erde treffen, werden als Meteoriten bezeichnet.