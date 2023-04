Kostenloses Flug-Upgrade: Mit diesen Tipps könnte es in die Business Class gehen

Kaum jemand, der in der Economy Class im Flugzeug verreist, würde sich kein kostenloses Upgrade in die Business Class wünschen. Mit ein paar Tipps und etwas Glück könnte es klappen.

Business oder First Class im Flieger - beide versprechen Komfort, gutes Essen, besten Service, mehr Platz und weitere Extras. Wer allerdings gleich bei der Buchung Plätze in der Business oder First Class auswählt, dürfte angesichts der Kosten im Vergleich zur Economy Class, im Volksmund auch liebevoll Holzklasse genannt, den ein oder anderen Schwindelanfall bekommen. Damit das komplette Reisebudget nicht nach der Buchung der Flüge aufgebraucht ist, geht es also in die günstige Holzklasse - oder gibt es Tricks und Tipps für ein kostenloses Upgrade?

Wer am Flughafen etwas Glück hat, könnte tatsächlich ein Upgrade in eine der besseren Klassen bekommen - und zwar kostenlos. Mit welchen Tipps das klappen könnte, lesen Sie hier.

Kostenloses Flug-Upgrade: Ob es klappt, ist Glückssache

Egal mit wie vielen Tipps und Tricks im Ärmel man sich auf dem Weg zum Flughafen macht, garantiert ist eine Reise in der Business oder First Class nur, wenn man tief in die Taschen greift und für die Tickets zahlt. Laut travelbook.de liegen Upgrades meistens im Ermessensspielraum einzelner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einer Fluggesellschaft. Für ein kostenloses Flug-Upgrade gehört also eine Portion Glück dazu und man sollte im richtigen Moment am richtigen Ort sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

1. Kostenloses Flug-Upgrade durch perfektes Timing

Auf das richtige Timing kommt es an. Wie der ehemalige British Airways-Flugbegleiter Simon J. Marton der Daily Mail sagte, erhöht ein später Check-in die Chancen auf ein kostenloses Flug-Upgrade. Ist ein Linienflug nämlich überlastet und die Economy Class beispielsweise überbucht, könnte es sich lohnen, später einzuchecken als man sich das normalerweise trauen würde. So könnte man Marten zufolge möglicherweise einen freien Platz in einer der höheren Klassen erhalten.

Aber diese Strategie könnte einen auch ins Aus schießen. Sind am Ende beispielsweise nur noch vereinzelte Plätze in der Economy Class frei, findet man sich wohlmöglich getrennt von seinen Mitreisenden zwischen Unbekannten wieder.

Die besten Chancen auf ein Upgrade haben Marton zufolge übrigens Reisende, deren Namen schon auf der Passagierliste als für ein Upgrade geeignet vermerkt sind. Das seien in der Regel loyale Kunden, die häufig mit einer Fluggesellschaft reisen und einen entsprechenden Bronze-, Silber- oder Gold-Status haben. Aber auch wer Probleme mit der Airline hatte, könne infrage kommen.

2. Mit der richtigen Kleidung und alleine zum Flug-Upgrade

Wer alleine verreist, hat travelbook.de zufolge bessere Chancen auf ein Upgrade, denn Alleinreisende seien flexibler. Und einzelne Passagiere könnten leichter umgesetzt werden, als eine Gruppe. Außerdem kommt es dem Portal zufolge auch auf die richtige Kleidung an. Wer so aussieht, als würde er auf sein Äußeres achten, dem werden auch Manieren zugetraut, heißt es auf der Seite. Ein solcher Passagier könne dann auch den Reisenden in der Business-Class "zugemutet" werden.

Auch Marton sagte gegenüber der Daily Mail, dass man sich gut kleiden sollte, wenn man auf ein Upgrade hofft. Dabei gehe es nicht um Smoking oder das kleine Schwarze, sondern um Kleidung im Smart Casual Stil.

3. Besondere Umstände können auch zum Flug-Upgrade führen

Wer frisch verheiratet ist und in die Flitterwochen fliegt, sollte diesen Umstand travelbook.de zufolge auch am Check-in-Schalter erwähnen. Allerdings sollte das dann auch überzeugend vermittelt werden, denn laut dem Portal wird die Hochzeitsreise-Geschichte auch gerne mal mit der Hoffnung auf ein Upgrade vorgeschoben.

Wer an seinem Geburtstag in einen Flieger steigt, hat es da deutlich leichter. Zum einen wird dann nur ein Platz in der Bussiness Class benötigt - ähnlich sieht es übrigens bei Solo-Reisenden aus - und ein falsches Geburtsdatum lässt sich besonders beim Check-in nur schwer vortäuschen. Gibt es aber wirklich etwas zu feiern, überraschen Airlines Geburtstagskinder gerne mal mit einem Flug-Upgrade als Geburtstagsgeschenk.

4. Flug-Upgrade: Freundlich sein und danach fragen

Manchmal braucht es auch gar keine Tricks. Das Reiseportal urlaubsguru.de rät hoffnungsvollen Holzklasse-Reisenden freundlich zu sein und die Beschäftigten der Airline auch einfach mal anzulächeln. Müssen einzelne Passagiere in die Business Class verlegt werden, weil die Economy Class voll ist, könnte es nämlich sein, dass sich die Entscheider an den freundlichen Austausch erinnern und den Betroffenen bevorzugt ein Upgrade anbieten.

Wer seinem Glück außerdem auf die Sprünge helfen möchte, kann auch einfach höflich fragen, ob ein Upgrade in die Business Class möglich ist. Laut travelbook.de fragen die Verantwortlichen am Check-in-Schalter dann zwar wahrscheinlich, wie das Upgrade bezahlt werden soll, aber wer ehrlich zugibt auf ein kostenloses Upgrade gehofft zu haben, könnte Glück haben. Klappt das nicht, kann man sein Glück dem Portal zufolge direkt am Gate kurz vor dem Boarding einfach noch einmal versuchen. Manchmal würden Passagiere auch noch in letzter Minute umgesetzt, beispielsweise um Platz für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Airline oder deren Familie zu schaffen.