Flughafen-Kontrolle: Darum müssen Sie den Laptop auspacken

Reisen mit dem Flugzeug sind beliebt, immerhin bringen sie uns an zahlreiche exotische Urlaubsorte. Gerade der Aufenthalt am Flughafen wirft aber häufig Fragen bei Reisenden auf. Dazu gehört vor allem die Flughafen-Sicherheitskontrolle, insbesondere, wenn es um elektronische Geräte geht. Wenn Sie sich auch schon einmal gefragt haben, warum Sie Ihren Laptop am Flughafen aus der Tasche nehmen mussten, erfahren Sie hier die Antwort.

Flughafen: Warum müssen Laptops bei der Sicherheitskontrolle ausgepackt werden?

Die Sicherheitskontrollen an den internationalen Flughäfen haben sich nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA drastisch verändert. Seitdem müssen Reisende ihre Laptops und andere elektronische Geräte bei der Flugsicherheitskontrolle aus ihren Taschen nehmen. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Batterie und andere mechanische Komponenten des Laptops zu dicht sind, um bei der Kontrolle von Röntgenstrahlen effektiv durchdrungen zu werden, insbesondere wenn das Scansystem alt ist. Dies berichtet das Portal Science Alert.

Gleiches gilt übrigens auch für Netzkabel und andere Geräte wie Tablets und Kameras.

Befinden sich diese Gegenstände in einer Tasche, können Sicherheitsbeamte das gescannte Bild nicht verwenden, um festzustellen, ob eine Gefahr besteht. Sie müssten die Tasche dann für eine "physische Suche" markieren, was den Ablauf am Flughafen erheblich verlangsamen und zu Wartezeiten führen würde. Ein Laptop in einer Tasche kann auch andere Gegenstände verdecken, die gefährlich sein könnten. Wird er hingegen separat geröngt, werden seine internen Komponenten auf dem Bildschirm angezeigt.

Laut Science Alert hätten bereits einige Flughäfen auf 3D-Scans aufgerüstet. Diese ermöglichen es Reisenden, ihre Taschen durch die Sicherheitskontrolle zu schicken, ohne den Laptop auspacken zu müssen. Werden Sie an einem Flughafen also nicht aufgefordert, den Laptop aus der Tasche zu holen, stehen die Chancen gut, dass der Flughafen über ein neueres System verfügt.

Tipps für das Reisen mit einem Laptop: So bereiten Sie sich auf die Sicherheitskontrolle vor

Wer nicht regelmäßig mit dem Flugzeug unterwegs ist, sollte sich vor dem Abflug noch einmal über die Luftsicherheitskontrolle am Flughafen informieren. Die Bundespolzei hat auf ihrer Website eine Übersicht veröffentlicht, die es Urlaubern einfacher macht, sich auf die Kontrolle vorzubereiten, um Zeit und Nerven zu sparen.

Neben einer zeitigen Anreise und zahlreichen weiteren Tipps empfehlen die Beamten dort auch, Laptops, Tablets und medizinische Geräte zunächst gesondert oder in Außentaschen des Koffers zu verstauen, um sie dann schnell vor der Sicherheitskontrolle aus dem Handgepäck nehmen zu können. Der Laptop wandert dann mit dem 1-Liter-Flüssigkeiten-Beutel sowie Überbekleidung in die Gepäckwannen und kann im Anschluss an die Kontrolle wieder im Handgepäck verstaut werden.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass bei der Kontrolle elektrischer Geräte ein Wischtest vorgenommen werden könnte. Dieser soll helfen, das Gerät auf Sprengstoffspuren zu überprüfen. Zusätzlich könnten die Beamten Sie auffordern, die Funktionsfähigkeit des Laptops nachzuweisen.

Neben der Sicherheitskontrolle kann man bei einer Flugreise noch weitere Tipps beachten. Beispielsweise lässt sich mit Gabelflügen ordentlich sparen und wenn man es richtig angeht, springt manchmal sogar ein kostenloses Flug-Upgrade für die Business-Class heraus. Wer es im Flieger schön bequem mag, sollte allerdings auf ein Kleidungsstück verzichten: Von Leggins rät eine Reise-Expertin ab.