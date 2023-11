Stromausfälle und 20 Meter hohe Wellen: Orkantief "Ciaran" trifft Frankreich

Das Orkantief "Ciaran" hat Frankreich getroffen. Sturmböen mit fast 200 km/h und über 20 Meter hohe Wellen wurden gemessen. Auch am Donnerstag gilt teilweise noch die Warnstufe rot.

Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Bahnstrecken, in manchen Orten fiel der Strom aus. Am Mittwoch hat das Orkantief "Ciaran" den Nordwesten Frankreichs getroffen. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz. Einzelne Orte evakuierten vorsorglich Bereiche an der Küste.

"Ciaran" sorgt für Sturmböen und Sturmwellen in Frankreich

Bis Mittwochabend galt an der Atlantikküste, der Nordküste sowie der östlichen Mittelmeerküste Überschwemmungsgefahr durch Sturmwellen. Gemeinden hatten Dämme verstärkt und zusätzliche Barrikaden nahe der Küste errichtet. Die Behörden warnten eindringlich vor dem Unwetter.

In der Nacht wurden im westlichen Departement Finistère Sturmböen mit fast 200 km/h gemessen. Eine Sturmwelle war 21 Meter hoch. Ein Mensch wurde in dem Departement leicht verletzt, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Auch ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Der Verkehr auf den Landstraße in Finistère wurde am Donnerstagmorgen untersagt.

Sturmtief "Ciaran" in Frankreich: Situation am Donnerstag

In den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire bleibt der Zugverkehr am Donnerstag weitgehend eingestellt. Auch im Umland von Paris gab es Behinderungen von Regionalzügen durch umgestürzte Bäume.

Wie Le Parisien berichtet, sind an der Atlantikküste und im Kanalmeer auch am Donnerstagnachmittag Überflutungen zu befürchten. Der staatliche französische Wetterdienst Météo France warnt weiterhin vor Sturmböen. In den Departements Côtes d'Armor und Manche im Norden des Landes gilt weiterhin die Warnstufe rot, in 24 weiteren Departements die Warnstufe orange. Doch die stärksten Winde des Sturmtiefs "Ciaran" dürften in Frankreich am Donnerstagvormittag schon vorbei sein.

Sturmtief erreicht auch Belgien und Niederlande

Auch an der belgischen und niederländischen Nordseeküste werden Sturm- und Orkanböen mit bis zu 120 km/h erwartet. In Belgien rief der Wetterdienst Warnstufe orange für die flämische Küste aus und Warnstufe gelb für den Rest des Landes.

In Deutschland warnt der Deutsche Wetterdienst zwar auch vor Sturmböen – im Vergleich zu Frankreich sind diese aber stark abgeschwächt. Insbesondere in Föhntälern der Alpen sind starke bis stürmische Böen und in Hochlagen der Alpen orkanartige Böen möglich. (mit dpa)