Wetter-Warnung für Bayern: Dauerregen, Schnee, Frost und Orkanböen

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag in Bayern vor Dauerregen. Zudem kann es oberhalb von 1000 Meter schneien. Am Wochenende wird es dann wieder stürmisch.

Nachdem es am Donnerstag vor allem an den Alpen stürmisch war, folgt am Freitag die nächste Wetterwarnung – dieses Mal vor Dauerregen. Zudem sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter. Am Wochenende werden dann wieder Orkanböen erwartet.

Dauerregen und Schnee am Freitag in Bayern

Der Freitag startete in Bayern mit vielen Wolken. An den Alpen, im Alpenvorland und in Niederbayern erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) anhaltenden Regen. Bis 18 Uhr gilt eine amtliche Warnung vor Dauerregen in und an den Alpen. Niederschlagsmengen bis zu 45 Liter pro Quadratmeter sind möglich. Oberhalb von 1000 Metern kann es leicht schneien. In Staulagen der östlichen Alpen werden bis zu 20 Zentimeter Neuschnee erwartet. Erst am Abend lässt der Regen nach. Im Oberallgäu erreicht die Temperatur nur 5 Grad, in Unterfranken 10 Grad.

Wetter in Bayern: Orkanböen am Wochenende

Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es meist bewölkt. Am Alpenrand kann die Temperatur unter 0 Grad sinken. Dort kann es auf den Straßen glatt werden. Auch tagsüber bleibt es in Franken und Schwaben meist bedeckt. Gegen Abend kann es auch wieder regnen. Von den Alpen bis zur Oberpfalz scheint zunächst die Sonne, doch auch dort ziehen im Laufe des Tages dichte Wolken auf. Dabei wird es im Fichtelgebirge 7 Grad und an den Alpen bis zu 14 Grad warm. In Föhntälern der Alpen erwartet der DWD zunehmend starke Sturmböen, auf Gipfeln gegen Abend auch orkanartige Böen.

In der Nacht zum Sonntag kann es zeitweise regnen. Auch im Laufe des Tages sind immer wieder Regenschauer möglich, trockene Phasen gibt es kaum. Dabei wird es zwischen 9 und 14 Grad mild. Auch am Sonntag werden Sturmböen erwartet.

Kommende Woche startet in Bayern mit etwas Sonne

Diese halten auch in der Nacht zum Montag an. Zum Wochenstart gibt es dann vor allem im Süden Bayerns auch längere sonnige Abschnitte. Gebietsweise sind aber auch Regenschauer möglich.

