Weil Autor so lange braucht: ChatGPT vollendet Game-of-Thrones-Saga

Seit vielen Jahren warten Fans der Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer", auf der die Serie "Game of Thrones" basiert, auf die finalen zwei Bände. Einem Entwickler war das zu lange.

Zwei Bände fehlen noch, um die populäre Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer", auf der die berühmte Fantasy-Serie "Game of Thrones" basiert, zu vollenden. Das letzte der bislang fünf Bände "A Dance with Dragons" erschien 2011. Seitdem warten Fans auf die geplanten zwei letzten Bücher der Saga, "The Winds of Winter" und "A Dream of Spring" von Autor George R.R. Martin – zu lange fand offenbar auch der Entwickler Liam Swayne.

Game of Thrones: ChatGPT vollendet Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer"

Für das Online-Magazin IGN brachte er ChatGPT dazu, die Buchreihe zu vollenden. Wie IGN berichtet, hat Swayne den KI-Chatbot dafür mit verschiedenen Anweisungen (Prompts) gefüttert. Daraufhin hat die KI eine stichpunktartige Gliederung für die einzelnen Kapitel erstellt. Diesen Output leitete Swayne dann als Input in das ChatGPT-System zurück. Daruafhin reicherte die KI die Kapitelentwürfe mit weiteren Einzelheiten an. In einem finalen Schritt zog sie die Detailentwürfe dann für das Verfassen der kompletten Artikel heran.

"The Winds of Winter" und "A Dream of Spring" von ChatGPT: So ist das Ergebnis

Herausgekommen sind gut aufgebaute Bücher, die zumindest in ihrer Länge denen von Martin in nichts nachstehen. Auch bei Plot-Twists kann ChatGPT punkten. Die KI baute in beide Werke erwähnenswerte Wendungen in die Handlung ein. Laut dem Bericht ist ChatGPT gut darin, sich an Figuren zu erinnern und sie in überraschenden Momenten in die Geschichte zurückzuholen. Manche Charakteure vollziehen sogar überraschende Seitenwechsel.

Doch natürlich gibt es auch Unterschiede zu Martins Stilmittelt. So lässt der Autor immer wieder relevante Charaktere überraschend sterben. In den von der KI verfassten Werke hingegen stirbt keine für die Geschichte bedeutsame Figur.

Ende von "Game of Thrones": Letzte Bücher von KI online verfügbar

" Game of Thrones"-Fans können sich selbst ein Bild von dem Ergebnis machen – während sie auf die Werke von Martin warten. Die beiden Bände "The Winds of Winter" und "A Dream of Spring" von ChatGPT stehen in englischer Sprache online kostenlos zur Verfügung.

Wann der eigentliche Autor der Saga die letzten beiden Bände fertigstellen wird, steht noch in den Sternen. Zuletzt äußerte sich Martins im vergangenen Jahr dazu, als er sagte, "The Winds of Winter" sei etwa zu drei Vierteln fertig.