Weitere "Game of Thrones"-Vorgeschichte wird verfilmt

HBO Max hat eine weitere "Game of Thrones"-Vorgeschichte angekündigt. "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" soll auch von George R. R. Martin produziert werden.

Neben "House of the Dragon", dessen erste Staffel bereits im vergangenen August begonnen hat, soll es bald eine weitere Serie zur Vorgeschichte von " Game of Thrones" geben. Das hat der Streamingdienst HBO Max angekündigt.

Neue "Game of Thrones"-Serie: "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight"

Die Serie spielt chronologisch vor "Game of Thrones" und somit zu einer Zeit, in der die Targaryen-Linie noch auf dem Eisernen Thron sitzt. "Ein Jahrhundert vor 'Game of Thrones' gab es Ser Duncan, den Großen, und seinen Knappen Egg", heißt es in einer Mitteilung von HBO Max bei Instagram.

Laut dem Streamingdienst wurde nicht nur eine Pilotfolge bestellt, sondern direkt eine ganze Staffel. Produziert werden soll "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" unter anderem von Fantasy-Autor George R. R. Martin. Er verfasste die "Das Lied von Eis und Feuer"-Bücher, auf denen "Game of Thrones" beruht. Seine Romanreihe "Tales of Dunk and Egg" dürfte auch bei den neuen Spin-off-Episoden als Vorlage dienen.

"Game of Thrones": Zweite Staffel von "House of the Dragon" in Arbeit

Auch die Serie "House of the Dragon" behandelt bereits die Vorgeschichte der Targaryen. Sie greift als Vorlage das Buch "Feuer und Blut: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros" von George R. R. Martin auf. Dieses führt durch drei Jahrhunderte und beleuchtet dabei ganz genau die Geschichte der mächtigen Familie.

Die Serie thematisiert dabei den "Tanz der Drachen". Bei diesem kommt es zu einem Bürgerkrieg um die Nachfolge des Königs. Targaryen kämpft gegen Targaryen und wieder einmal wird das Königreich in einen gewaltigen Konflikt gezogen. Diese Ereignisse spielen etwa 170 Jahre vor der Handlung von "Game of Thrones". Eine zweite Staffel dazu ist aktuell in Arbeit. (mit dpa)

