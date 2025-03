Todesursache geklärt: Gene Hackman lebte wohl eine Woche neben seiner verstorbenen Frau

Rund eine Woche nach der Nachricht über den Tod von Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa ist das Rätsel um die Todesursache wohl geklärt. Beide starben durch natürliche Umstände. In einer Pressekonferenz der Santa Fe Sheriff‘s wurde bekanntgegeben, dass Hackman einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erlag. Seine Frau lebte zum Zeitpunkt seines Todes allerdings bereits eine Woche nicht mehr. Sie hatte sich mit dem Hantavirus angesteckt, das durch Nagetiere wie Mäuse oder Ratten übertragen wird.

Nach bisherigen Untersuchungen starb Hackman am 18. Februar. Der 95-Jährige litt offenbar an Alzheimer, wie die Obduktion ergab. „Hackman befand sich aber in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand. Er hatte eine fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankung. Ihm war wahrscheinlich nicht bewusst, dass Arakawa verstorben war“, sagte die Chefin der Rechtsmedizin in Santa Fe im amerikanischen Bundesstaat New Mexico, Heather Jarrell.

Gene Hackman: Seine Frau war bereits eine Woche tot

Es wird angenommen, dass Arakawa um den elften Februar starb aufgrund des Datums ihrer letzten E-Mail. Das Hantavirus wird oft über die Luft übertragen. Zum Beispiel, wenn an Orten gekehrt oder aufgeräumt wird, an denen Mäuse gelebt haben. Die Infektion beginnt mit grippeähnlichen Symptomen und kann zu Herz- und Lungenversagen führen. Wie sich die 64-Järhige ansteckte, bleibt unklar. Die Gesundheitsinspektion konnte im Haus der Eheleute keine besonderen Anzeichen von Nagetieren feststellen, nur in Gebäuden außerhalb des Hauses konnten Nagetieraktivitäten ausgemacht werden, teilte die staatliche Tierärztin Erin Phipps gegenüber den Reportern mit.

Am 26. Februar wurden die Leichen der Beiden von einem Handwerker entdeckt worden. Auch der Hund des Ehepaars war tot in einer Transportbox aufgefunden worden. Arakawa hatte das Haustier am neunten Februar vom Tierarzt abgeholt, was die Umstände erklären könnte, sagte Sheriff Adan Mendoza.

Hackmans Tod: natürliche Ursache

Sowohl Hackman als auch Arakawa schienen plötzlich zu Boden gefallen zu sein, keiner von ihnen zeigte Anzeichen eines stumpfen Gewalttraumas.

1991 heiratete Hackman die Pianistin Betsy Arakawa. Seit den 1980s war Santa Fe ihr Zuhause. Sie waren in der Kunst- und Gastronomieszene der Stadt aktiv. Laut Mendoza hätten sie ein vor ihrem Tod ein sehr privates Leben geführt. Auch wurden sie in den letzten Jahren seltener in der Stadt gesehen, da sich Hackman‘s Gesundheitszustand verschlechterte. Bereits zu Beginn der 2000er zog sich der Oscarpreisträger aus Hollywood zurück. Seit 2004 war der Schauspieler in keinem Film mehr aufgetreten.