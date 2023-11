Mitte 50, graue Haare, Sex-Symbol

Der Schauspieler Patrick Dempsey ist zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden. Mit 57. Über Männer, die durch Falten nur noch unwiderstehlicher werden.

Das Zeug zum Sex-Symbol hat beileibe nicht jeder grauhaarige Mit-Fünfziger. Um ehrlich zu sein: wahrscheinlich die wenigsten. Klar, Clooney und Connery, die mit jeder weißen Strähne, mit jeder Falte noch unwiderstehlicher wurden, die fallen einem ein. Mittlerweile spricht man sogar vom Clooney-Effekt, mit dem Frauen-Magazine zu erklären versuchen, wie es denn sein kann, dass wir nicht unbedingt auf die Attraktivität der Jugend, sondern auf die Erotik des Alters abfahren. Jedenfalls: In der Riege der begehrenswertesten Best-Ager gibt es nun einen Neuen. Patrick Dempsey. 57 Jahre alt.

Der amerikanische Schauspieler ist für das US-Magazin People der "Sexiest Man Alive" des Jahres 2023, also der derzeit erotischste Mann der Welt. Fans der Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy", in der es nicht nur um Herzinfarkte, sondern um Herzschmerz jedweder Art geht, dürften dem Votum beipflichten. In der Serie spielte Dempsey die Rolle des Dr. Derek Shepherd – Spitzname McDreamy, wie passend. 2015 verließ Dempsey das Format. Seither war es eher ruhig um ihn.

Patrick Dempsey in einer Szene der Arztserie "Grey's Anatomy". Er spielte Dr. Derek Shepherd – wegen seiner Wirkung auf Frauen trug er den Spitznamen "McDreamy". Foto: Vivian Zink/ABC/Touchstone Television/Disney+, dpa

Sean Connery, der heißeste Mann des Jahrhunderts

Seinen Titel als Mann mit dem größten Sex-Appeal, der jährlich neu vergeben wird, will Dempsey eigentlich nicht so schnell an einen Nachfolger abtreten. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es da noch irgendjemanden nach mir geben muss", scherzt der Schauspieler lächelnd in einem Video, das das People-Magazin veröffentlicht hat. Für die nächsten zehn Jahre werde er dem Sexsymbol-Stempel schon gerecht werden, meint Dempsey. Dann wäre er 67. Rentenalter. Aber selbst dann geht noch was: Immerhin wurde Sean Connery im Jahr 1999 mit fast 70 Jahren der Titel "Sexiest Man of the Century" verliehen. Also: der heißeste Mann des Jahrhunderts.

Dempsey will die Aufmerksamkeit um seine Person jetzt nutzen, um über Themen zu sprechen, die ihm wichtig sind, sagt er. "Und natürlich bekommt mein Ego einen kleinen Schubs." Als er erfahren habe, dass er den Titel bekommt, habe er aber erst einmal gelacht, sagt er. Und er glaubt, dass seine Kinder ihn auch veräppeln werden. "Und das ist gut so. Sie halten mich jung", sagt Dempsey in dem Video, das ihn nicht nur im Studio zeigt, sondern auch, wie er an einem einsamen Strand spazieren geht. Obacht, Schmachtalarm – jedenfalls in den Kommentaren, die auf der Plattform X unter dem Video gepostet wurden. "Er reift wie ein feiner Wein", schreibt da jemand. Und: "Verdammt heiß. Er wird jeden Tag noch sexier." Oder: "Danke, dass ein reifer Mann mit grauen Haaren gewählt wurde und nicht irgendein Influencer mit Mitte 20." Es funktioniert eben doch manchmal: Mitte 50. Graue Haare. Sex-Symbol.

