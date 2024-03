Krebs-Erkrankung: König Charles gibt wichtige Aufgaben an Prinz William ab

Die Krebsdiagnose von König Charles zwingt ihn zum Handeln. Er muss wichtige Aufgaben an seinen Sohn Prinz William abgeben.

Viele Jahre hatte König Charles darauf gewartet, den Thron im britischen Königshaus zu besteigen. Nachdem seine Mutter Königin Elisabeth II 2022 gestorben war, trat er mit 73 Jahren die Thronfolge an. Vor Kurzem machte dann die Nachricht die Runde, dass der 75-Jährige an Krebs erkrankt ist. Die Royal-Fans schickten ihm daraufhin rund 7000 Briefe mit Genesungswünschen, die ihn zu Tränen rührten. Doch es hilft alles nichts, König Charles muss wichtige Aufgaben an seinen älteren Sohn Prinz William abgeben.

König Charles hat Krebs: Prinz William muss wichtige Aufgaben übernehmen

Im britischen Königshaus gibt es derzeit einige negativen Schlagzeilen: Neben der Krebsdiagnose von König Charles sind die Briten auch um Prinzessin Kate besorgt, die seit einer Bauchoperation vor wenigen Wochen nicht mehr gesehen wurde.

Da Charles aufgrund seiner Krankheit wichtige Termine nicht wahrnehmen kann, müssen nun Königin Camilla und vor allem Thronfolger Prinz William einspringen. Laut der britischen Zeitschrift Tatler findet am 11. März der jährliche Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey statt. Dieser Tag ist ein wichtiges Ereignis im Königshaus, da die Verbindung zwischen den 56 Ländern des Commonwealth gefeiert wird. Ganz oben steht dabei der britische König.

Da Charles dieses Jahr nicht dabei sein kann, soll eine zuvor aufgezeichnete Videobotschaft von ihm eingespielt werden. Als künftiges Oberhaupt des Commonwealth soll Prinz William seinen Vater vertreten. Königin Camilla wird ihn unterstützen.

Allerdings hinterlassen die vielen Termine bei Königin Camilla bereits erste Spuren - sie braucht eine Pause.

Übrigens: Prinz Harry hat sich von seiner Familie losgesagt und lebt mit seiner Frau Meghan und der gemeinsamen Tochter Lilibet in den USA. Donald Trump hat Harry jetzt nach einer Drogen-Beichte gedroht, ihn auszuweisen. (vig)