Königin Camilla: Nach Krebs-Diagnose von König Charles braucht sie eine Pause

Nach der Krebs-Diagnose von König Charles III. hat seine Ehefrau Camilla ihn bei zahlreichen Terminen vertreten. Doch nun scheint die Königin eine Auszeit zu brauchen.

In den vergangenen Wochen hat Königin Camilla eine bedeutende Rolle innerhalb der britischen Königsfamilie eingenommen, insbesondere nach der Bekanntgabe der Krebsdiagnose von König Charles III. Jetzt braucht die Monarchin aber anscheinend eine Auszeit und wird vorläufig keine Termine wahrnehmen. Dies soll sogar Charles höchstpersönlich angeordnet haben.

Übrigens: Trotz der erfolgreichen Operation und der ernsten Diagnose drückte Charles III. seine tiefe Dankbarkeit für die zahlreichen Unterstützungsbotschaften und guten Wünsche aus. Einige der Wünsche hatten den König sogar zu Tränen gerührt. Auch Prinz Harry reiste aus Kalifornien an, um seinen kranken Vater zu besuchen.

Königin Camilla: Nach Krebsdiagnose von King Charles braucht sie eine Pause

Erst traf es Prinzessin Kate, die weiterhin nach einer Bauch-OP ausfällt und voraussichtlich erst nach Ostern wieder öffentliche Termine wahrnehmen wird. Dann folgte Anfang Februar ihr Schwiegervater, König Charles III., der öffentlich bekannt gab an Krebs erkrankt zu sein.

Diese Entwicklung hat zu einer erhöhten Präsenz Camillas bei öffentlichen Terminen geführt, bei denen sie die britische Krone vertritt. Seit der öffentlichen Mitteilung über den Gesundheitszustand von Charles hat die Königin insgesamt 13 offizielle Termine wahrgenommen, darunter hochrangige Veranstaltungen und Treffen mit internationalen Persönlichkeiten. Dazu zählte unter anderem der Gedenkgottesdienst für Konstantin von Griechenland in Windsor und ein Treffen mit Olena Selenska, der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky.

All der Trubel hat nun aber offenbar dazu geführt, dass Charles III. eine Auszeit für seine Frau geplant hat. Wie mehrere Zeitungen, darunter die britische Sunday Times und die Daily Mail berichten, ist der Terminkalender der britischen Monarchin in der kommenden Woche leer. Erst am 11. März soll Camilla wieder zu ihren Verpflichtungen zurückkehren. Laut Daily Mail soll Camilla die Auszeit im Ausland verbringen. Die Pause habe der König selbst angeordnet. Während dieser Zeit wolle sich die 76-Jährige ihrer Familie widmen und ihren Auslandsurlaub mit einem Privatflug antreten.

Terminmarathon nach Krebsdiagnose bringt Camilla viel Lob ein

Die vergangenen Wochen und ihr Engagement bei den Terminen brachten Camilla viel Lob von Royal-Fans ein. Das Feedback in den sozialen Medien für die 76-jährige Monarchin fällt durchweg positiv aus, wie Kommentare wie "Sie ist mir über die Jahre wirklich ans Herz gewachsen", "Königin Camilla macht das super" und "Sie arbeitet so hart" auf der offiziellen Instagram-Seite der Royal Family zeigen.

Laut einem Insiderbericht in der Sunday Times habe die öffentliche Zustimmung Camilla ermutigt: "Sie hat Energiereserven gefunden, von denen sie selbst nicht dachte, dass sie sie hat, und die Wertschätzung, die sie im Palast genießt, ist gestiegen, seit sie sich ins Zeug gelegt hat." Die Quelle fügte hinzu, dass Camilla für alle Eventualitäten gerüstet ist: "Auch wenn sie nicht erwartet hat, sich in der Rolle der Anführerin der Familie wiederzufinden, ist die Königin auf jeden Fall darauf vorbereitet, alles zu tun, was für die Institution getan werden muss."

