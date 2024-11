Deutsche laut Glücksatlas wieder zufriedener - Bayern auf zweitem Platz

Die Deutschen sind laut dem Glücksatlas 2024 wieder zufriedener mit dem Leben hierzulande. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zufriedenheit deutlich angestiegen - um 0,14 auf durchschnittlich 7,06 Punkte. Das geht aus der Pressemitteilung zum SKL Glücksatlas 2024 hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Skala reicht dabei von 0, „überhaupt nicht zufrieden“, bis 10, „vollkommen zufrieden“. Die Deutschen sind demnach wieder auf einem Glücksniveau wie in den 2010er Jahren.

Glücksatlas Deutschland 2024: Hamburger sind am glücklichsten

Die glücklichsten Menschen leben der Erhebung zufolge in Hamburg. Der Stadtstaat erreicht mit 7,38 Punkten den höchsten Wert und liegt damit deutlich vor dem zweitplatzierten Bundesland Bayern. Der Freistaat kommt auf 7,23 Punkte. Auf Platz drei folgt mit derselben Punktzahl Schleswig-Holstein, das über Jahre hinweg den Glücksatlas angeführt hatte.

In den vergangenen Jahren hatte die Zufriedenheit der Deutschen abgenommen. Laut Glücksatlas 2024 habe der Rückgang während der Corona-Pandemie begonnen. Im Jahr 2021 hatte der Glückswert einen Tiefpunkt von 6,58 Punkten erreicht. Die Erholung der Zahlen sei danach durch Verstädterung, Landflucht und Überalterung gebremst worden.

Glücksatlas 2024: Berlin landet auf vorletztem Platz

„Deutschland ist wieder auf Glückskurs“, wird Professor Bernd Raffelhüschen, der wissenschaftlicher Leiter des SKL-Glücksatlas und Professor an der Universität Freiburg in der Mitteilung zitiert. „Wir haben die Corona-Folgen weitgehend überwunden, und auch die Auswirkungen der Inflation gehören der Vergangenheit an.“ Besonders bei jenen, die während der Pandemie besonders gelitten hätten, seien jetzt wieder deutliche Zugewinne zu sehen, etwa bei Alleinlebenden (+0,33 Punkte), Jugendlichen und jungen Erwachsenen (+0,26 Punkte) oder berufstätigen Müttern (+0,16 Punkte).

Doch nicht überall sind die Menschen zufriedener. Während die Zahlen zwar in einigen Bundesländern angestiegen sind, sind sie in Hessen, Sachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern gesunken. Zudem ist auch die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland wieder gestiegen - der Unterschied beträgt deutliche 0,34 Punkte ist: Das ostdeutsche Glücksniveau (6,79 Punkte) liegt 0,34 Punkte unterhalb des westdeutschen (7,13). 2021 war dieser Unterschied fast verschwunden.

Am unglücklichsten sind die Menschen dem Atlas zufolge in Mecklenburg-Vorpommern (6,17 Punkte). Berlin landet auf dem vorletzten Platz (6,63) und das Saarland auf dem drittletzten (6,73).

Glücksatlas 2024 Liste: So glücklich sind die Menschen nach Bundesländern

In unserer Liste sehen Sie, wie die Bundesländer im Glücksatlas 2024 abgeschnitten haben:

Hamburg 7,38

Bayern 7,23

Schleswig-Holstein 7,23

Nordrhein-Westfalen 7,17

Rheinland-Pfalz 7,11

Baden-Württemberg 7,10

Sachsen-Anhalt 7,08

Niedersachsen 7,02

Hessen 7,01

Brandenburg 6,99

Thüringen 6,90

Sachsen 6,87

Bremen 6,76

Saarland 6,73

Berlin 6,63

Mecklenburg-Vorpommern 6,17

Die Daten für den SKL-Glücksatlas 2024, so wird in der Mitteilung erklärt, stammen aus insgesamt zwölf monatlichen Befragungen von Juli 2023 bis Juni 2024 mit insgesamt 12.452 repräsentativ Befragten ab 16 Jahren. Diese seien in Form von mündlich-persönlichen Interviews durch das Institut für Demoskopie Allensbach befragt worden.