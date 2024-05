Bayern

Warum die armen Augsburger glücklicher sind als die reichen Münchner

Ein Baustein zum Glück? Idyll mitten in Augsburg: das Fribbe-Bad.

Plus Eine neue Studie sagt: Augsburg ist Bayerns glücklichste Großstadt. Der Freiburger Forscher Bernd Raffelhüschen erklärt die Gründe. Was sonst noch im "Glücksatlas" steht.

Von Christoph Frey

In Augsburg leben Bayerns glücklichste Großstadtbewohner. Die Münchner dagegen versinken im Grant. Und Nürnberg, nun ja: ein Trauerspiel. So lautet das bayerische Ergebnis einer bundesweiten Rangliste von 40 Städten, in der die Fuggerstadt auf Platz sieben kommt. München erreicht Platz 24, Nürnberg Platz 33. Das geht aus dem "Glücksatlas" der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) hervor. Bundesweiter Spitzenreiter ist demnach Kassel, Schlusslicht Rostock.

Für das Ranking hat das Umfrageinstitut Allensbach knapp 26.000 Menschen zwischen Januar 2021 und April 2024 befragt. Gewertet wurde, wie die Befragten ihre Lebensqualität wahrnehmen, keine Rolle spielten objektive Kriterien wie Einkommen, Infrastruktur oder Grünflächen. Ginge es nämlich nach diesen Indikatoren, sähe die bayerische Rangliste München ganz vorn und die armen Augsburger am Ende.

