Google entfernt gefeierten Stromkasten von Maps

Es nicht gerade so, dass der Ort Hymendorf vielen Menschen etwas sagen wird. Zumindest bis vor Kurzem. Denn dort, in Niedersachsen, gab es zuletzt einen Hype um ein ungewöhnliches Ausflugsziel. Und der klang so: „Die Lage und der Preis sind unschlagbar“; „Einfach wunderschön“, „selten so einen schönen, romantischen Stromkasten gesehen.“

Stromkasten? Ja, genau. Ein gewöhnlicher grüner Stromkasten, am Rande einer Straße gelegen. Auf Google Maps gab es zwischenzeitlich an die 50 Bewertungen. Das Ergebnis: 4,9 Sterne – von fünf. Bis Dienstag war der Stromkasten noch bei Google Maps zu finden. Nun wurde er entfernt – warum ist unklar. Nach Angaben des ZDF heißt es von Google nur, man könne zu diesem Einzelfall keine Informationen liefern.

Positive Google-Bewertungen für Stromkasten sind ein Internet-Spaß

Der Hype um den Stromkasten war offenbar ein Selbstläufer. Denn einen ersichtlichen Grund für die vielen positiven und teils auch kuriosen Bewertungen gab es nicht. So berichteten Medien davon, dass auch die Bewohner des 450-Seelenorts den Hype nicht verstanden. Schließlich handelte es sich um einen ganz normalen Stromkasten, wie es mehrere in der Umgebung gebe. Außerdem sei die Autobahn ganz in der Nähe, und der Stromkasten stehe neben einem Feldweg.

Auch der Ortsbürgermeister konnte sich den Trubel nicht erklären. Er soll dem Regionalmagazin Buten un Binnen erzählt haben, dass sich im Sommer ein Misthaufen neben dem Stromkasten befinde. Auf den Feldern wachse Mais. Und dann noch die Autobahn. Mehr gebe es da wirklich nicht.

Kuriose Bewertungen für grünen Stromkasten in Hymendorf

Google-Nutzerinnen und Nutzer schrieben von verschiedensten tollen Erlebnissen bei dem Stromkasten. Eine Auswahl der kuriosen Bewertungen:

Jonas Q : „Ein einzigartiges Bauwerk in der Region!

Der Stromkasten ist wirklich sehenswert und stellt ein echtes Highlight dar, das man unbedingt besuchen sollte, wenn man in der Gegend ist.“

EE „Screamdarte r“ Nf: „Magischer Ort. Habe da meiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht.“

Ruslan : „Das kulturelle Schmuckstück bereichert die Menschheit. Die einzigartige Verbindung aus schlichter Eleganz und kompromissloser Strenge, die das Objekt ausstrahlt, macht es zu einem unvergleichlichen Meisterwerk der Neuzeit.“

Immer wieder gibt es kuriose Google-Bewertungen. Auch zu Orten im Augsburger Land.