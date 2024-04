Kurios und oft gnadenlos: So wird das Augsburger Land bei Google bewertet

Bei Google Maps kann jeder nach Lust und Laune bewerten und kommentieren. Wie das Augsburger Land dabei abschneidet.

Es ist fast schon ein Volkssport, für den es aber weder Kraft, Ausdauer noch Schnelligkeit braucht: Immer mehr Menschen geben im Internet Bewertungen ab. Eine Spurensuche im Landkreis Augsburg fördert auch Kurioses zutage. Und es zeigt sich: Nicht alles darf kommentiert werden.

Den Großteil der Sammlung besonderer Einträge bei Google Maps – beim Onlinedienst sind Karten mit Rezensionen verknüpft – machen reine Beschreibungen aus. In persönlichen Worten werden zum Beispiel ein Ort beschrieben und dazu ein Foto oder ein Video gepostet. Das kann nützlich sein, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Oder unbekannte und rätselhafte Orte zu entdecken. Wer weiß schon, wo genau das Kreuz "Beim blutigen Herrgott" im Wald zwischen Aystetten und Adelsried liegt und sich dort auch gut eine Rast einlegen lässt? Dank eines Eintrags ist auch mehr über den rätselhaften Ort zu erfahren: Der Überlieferung nach soll genau an dieser Stelle vor rund 200 Jahren ein Rudel Wölfe eine Bäuerin mit ihrer Tochter getötet haben.

Freibad Sun-Splash: Eis am Beckenrand gibt in Meitingen Ärger

Tatsächlich sind viele Einträge bei Google Maps eine Bewertung. Geschildert werden persönliche Eindrücke. Die können auch kritisch und konstruktiv sein. Dem Cineplex Meitingen attestieren Besucher zum Beispiel "nettes Personal", "tolle Spezialsitze mit Fußlehne" und eine "sehr gute Ton- und Videoqualität". Die Google-Bewerter gehen oft bis ins Detail. So werden Nachos und Popcorn unter die Lupe genommen. Ebenso die Toiletten. Oder die Treppen, die "besser beleuchtet" sein könnten. Kritik gibt es beim ein oder anderen Gast an langer Werbung. Insgesamt überwiegen die positiven Einträge. Fast 2000 sind es – das ist eine beachtliche Zahl.

Deutlich weniger Rezensionen hat das Sun-Splash in Meitingen bislang erhalten. Pommes, Schattenplätze oder Eintrittspreise werden über einen langen Zeitraum bewertet. Was geschrieben wurde, bleibt in der Regel auch sichtbar: Zum Beispiel die Beschwerde eines Gasts, der das Bad verlassen musste, weil er ein "Slush-Eis zu nahe am Becken gegessen" hatte. Der Wahrheitsgehalt lässt sich nach fünf Jahren nicht mehr prüfen.

Keine Bewertungen über die JVA Gablingen

Weiter südlich hat der Langweider See für einen Autor "Symbolkraft für Bayern", beim TSV Gersthofen wird der Biergarten gelobt und am Kunstrasen gemeckert. Das Gersthofer Ballonmuseum können fast alle Besucher weiterempfehlen. An der Stadthalle gibt's Kritik am längeren Weg zum WC. Ein Gast vergleicht die Stadthalle mit einem Amt – "altmodisch, engstirnig, ungemütlich", ebenso ist zu lesen von "verschnupfter Höflichkeit" beim Personal, das einige Beiträge weiter wieder gelobt wird. Wie wird eigentlich das Personal der JVA Gablingen bewertet?

Neue Videoserie blickt hinter die Gefängnismauern der JVA Gablingen

Google lässt dazu keine Beiträge zu. Der Grund: "Bei einigen Orten ist es wahrscheinlicher, dass Beiträge gepostet werden, die gegen die Richtlinien von Google. Dazu gehören nach der Auflistung Belästigungen, Hassreden, anstößige Inhalte, Gewaltdarstellungen oder Obszönitäten."

Ein Warnschild steht vor der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen. Foto: Stefan Puchner, dpa

In Sichtweite zum Gefängnis befindet sich die monströse Antennenkonstruktion, eine Abhöranlage, die auch gerne als "Elefantenkäfig" bezeichnet wird. Ein Scherzbold beschreibt die Mitarbeiter dort als nett, "aber leider gab's kein Bier und keine Wurstsemmeln". Ein anderer schildert, wie er von zwei in Schwarz gekleideten Männern verschleppt und ins Rondell gezerrt worden sei. Danach setzt es angeblich mit der Erinnerung aus. Die Eindrücke bleiben unwidersprochen und sind wohl nicht ernst gemeint. Etwas anderes ist es beim Neusässer Titania. Kritik wird ernst genommen, der Betreiber geht auf die meisten Beiträge ein.

In der Gablinger Abhöranlage gibt es weder Bier noch Wurstsemmeln: Das wird bei Google kritisiert. Foto: Marcus Merk

Google Maps: Fast jeder Ort im Kreis Augsburg wird beschrieben

Dass es fast keinen unbeschriebenen Ort im Landkreis gibt, zeigt die Spurensuche im Augsburger Westen. Selbst der Wertstoffhof in Zusmarshausen erhält einige Worte. Deutlich mehr sind es bei der Rücklenmühle. Die Anlage wurde komplett saniert und ergänzt. Und erhält heute viel Lob. Tatsächlich bieten die meisten Beiträge auch etwas Orientierung. Über das Staudenschloss in Mickhausen gibt es einige Geschichtsbrocken ebenso wie zur Hergottsruh-Kapelle im Ort. Eindrücke vermitteln auch die vielen Bilder, die online gestellt werden. Zum Mickhauser Bergrennen finden sich zum Beispiel Hunderte Fotos, die Rennwagen zeigen.

156 Bilder Bilder vom Bergrennen in Mickhausen Foto: Reinhold Radloff

Auch der Luitpoldpark in Schwabmünchen ist ein beliebtes Motiv. Wer die über 600 Rezensionen lesen will, muss viel Zeit mitnehmen. Ihr Mitteilungsbedürfnis teilen viele Menschen auch bei Behörden. Da wird beschrieben, wie kompetent Mitarbeiter sind oder wie schnell es einen Termin gab. Sogar zur Paketstation Nummer 170 in Königsbrunn findet sich ein Beitrag: Der Kasten sei angeblich nicht so zuverlässig wie der nur einige Meter entfernte Aldi. Die Sinnhaftigkeit darf bezweifelt werden.

Streit eskaliert und wird im Netz beschrieben

Unterhaltsam können die Bewertungen trotzdem sein – auch wenn sie einseitig sind. Zum Beispiel, wenn aus einer Bewertung für ein Geschäft eine scharfe Abrechnung wird. Eine Kundin schildert lang und breit, wie sie in Königsbrunn wegen ihres Hundes in einem Laden Ärger bekommen hatte. Sie sei sogar angeschrien worden und war kurz davor, die Polizei zu verständigen.