Heizungsausfall an Heidelberger Uni-Klinik

Am Uniklinikum Heidelberg ist in der Nacht die zentrale Heizung ausgefallen. Die Klinik selbst sprach am Morgen von einer «massiven Störung des Heizwerks», der komplette Campus am Neuenheimer Feld sei ohne Heizenergie. Davon sei auch das Universitätsklinikum und die Medizinische Fakultät Heidelberg betroffen. Der Ausfall werde wohl bis in den Nachmittag dauern, teilte die Einrichtung mit. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk verteilten Decken und Heizgeräte an Patienten. Nur Notfälle würden operiert, planbare Eingriffe verschoben. Die Ambulanzen könnten aber normal weiterbetrieben werden. Die Essensversorgung der Patientinnen und Patienten sei ebenfalls sichergestellt.

